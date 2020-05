'BMW i3' elektromobilis bez bremžu maiņas veicis 277 tūkstošus kilometru

Kopš "BMW i3" elektromobiļa nonākšanas tirgū pirms sešiem gadiem ar nu jau vairāk nekā 165 000 pārdotām vienībām tas ir kļuvis par pasaulē vispopulārāko elektromobili "premium" kompaktajā segmentā.

"BMW i3 pārliecina ikdienas lietošanā ar uz nākotni orientētu braukšanas prieku un daudzpusīgām īpašībām, ievērojami pārsniedzot lietošanas rādiusu pāri pilsētu robežām. Par to var pārliecināties, iepazīstoties ar elektromobiļu pionieru pieredzi – viņi regulāri brauc lielus attālumus ar savu BMW i3 un katrs no viņiem ir veicis vairāk nekā 200 000 kilometru bez izmešiem.

BMW grupa turpina attīstīt šo modeli un šobrīd plāno pagarināt tā ražošanu vismaz līdz 2024. gadam. Klienti galvenokārt uzsver "BMW i3" uzticamību, izturību un sasniedzamo attālumu.

Klienti, kuriem "BMW i3" tika piegādāts neilgi pēc tā iznākšanas, kopš tā laika gan transportlīdzekli, gan tā oriģinālo akumulatoru ir pakļāvuši reālai izturības pārbaudei, izmantojot ilgtspējīgu mobilitāti ne tikai ikdienas pārvietošanās laikā, bet arī regulāri veicot lielākus attālumus un pat brīvdienu ceļojumus.

""BMW i3" spēkrata koncepcija ir unikāla," komentē Helmuts Neimans no Ticas ciemata Vācijā. "No ārpuses tas izskatās tik moderns, ka cilvēki vēljoprojām atskatās." Neimans kopš 2014. gada vietējā mērogā brauc bez izmešiem un bez jebkādām problēmām ar savu "BMW i3" (60 Ah) mērojis ceļu arī līdz Berlīnei un Alpiem.

""BMW i3" ir ļoti ekonomisks automobilis. Tas attiecas gan uz enerģijas patēriņu, gan uz uzturēšanas izmaksām," viņš saka. Ar vidējo enerģijas patēriņu 13 kWh uz 100 kilometriem enerģijas izmaksas ir ļoti minimālas – ne tikai salīdzinājumā ar iekšdedzes dzinēja automašīnu, bet arī ar citiem elektriskiem transportlīdzekļiem. Ar elektrības cenu 30 centi par kilovatstundu Neimana enerģijas izmaksas ir tikai 3,90 eiro par 100 kilometriem (Latvijā elektroenerģijas cena ir ap 13 centiem par kWh, kas nozīmē 1,70 eiro uz 100 km).

Vācu automobiļu kluba ADAC veiktā analīze jau parādījusi, ka papildu ekoloģiskajiem aspektiem arī ekonomiskie aspekti runā par labu elektriskajam automobilim. Salīdzinot kopējās izmaksas, "BMW i3" ir par aptuveni 20 procentiem izdevīgāks nekā izmēra un veiktspējas ziņā salīdzināms BMW modelis ar iekšdedzes dzinēju.

Papildu zemākām enerģijas izmaksām un zemajam vērtības kritumam izmaksu efektivitāti veicina arī zemi uzturēšanas izdevumi. "BMW i3" īpašniekam eļļas maiņa vai bojātas izplūdes sistēmas ir pagātnes relikts. Bremzēšanu parasti veic ar rekuperācijas palīdzību, tādēļ Neimanam pat pēc vairāk nekā 277 000 kilometru nobraukšanas vēl ne reizi nav nācies nomainīt sava "BMW i3" bremžu klučus un diskus.

Neimans ir viens no klientiem, kurš piedalījās modernizācijas programmā un aizstāja sava "BMW i3" 60 Ah akumulatoru (22 kWh enerģijas kapacitāte) ar "BMW i3" 94 Ah modeļa augstsprieguma akumulatora bloku (enerģijas kapacitāte 33 kWh). Jaunais akumulators piedāvā lielākas enerģijas rezerves. "Tas tālos braucienus padara daudz ērtākus," viņš saka.

Varis Lāzo no Latvijas ar "BMW i3s" (94 Ah) pārvietojas vairāk nekā gadu un, lai arī vēl nav nobraucis 200 000 km, ik dienu mēro 80-100 km. "Jau labu laiku skatījos uz elektroauto, jo tas ikdienā ir efektīvāks, izdevīgāks un arī zaļāks. Runās esam "zaļi", bet, kad jānonāk līdz rīcībai, tad tā zaļā domāšana bieži vien paliek novārtā," elektroauto izvēli skaidro Lāzo.

Auto gan ir ne tikai "zaļš", bet arī ērts un praktisks: "Tiem, kas ikdienā pieraduši pārvietoties ar apvidniekiem, "BMW i3" būs patīkams ar to, ka nav gluži tik zems kā sedans. Tas ir ļoti ērts ikdienas lietošanā – lielas durvis, viegla iekāpšana un laba pārskatāmība. Tāpat ļoti patīk durvju koncepts – tās var ātri atvērt no vienas vietas. Ikdienā auto tiek izmantots darba vajadzībām un regulāri bez problēmām pārvietojamies trijatā un četratā."

Taujāts par to, vai esot bijis jāmaina ikdienas paradumus, Varis atbild: "Ar elektroauto tu neesi ierobežots, tas ir mīts. Ikdienā nobraucu 80-100 km un nav jāpielāgojas vai jāmaina ikdienas ieradumi. Visi ir pieraduši lādēt telefonus katru dienu, un tāpat ir ar mašīnu – vakarā iespraud elektroligzdā, un no rīta akumulators ir pilns. Esam braukuši arī pa Latviju un ir gana daudz ātro uzlāžu vietu. Pirms brauciena, protams, apskatos, kur tās atrodas. Tā kā daļa uzlāžu staciju ir pie vai netālu no DUS, tad padzer kafiju, apēd bulciņu un aptuveni 30 minūtēs tev akumulators ir gandrīz pilns."

Noslēgumā viņš bilst, ka ir sajūsmā arī par automašīnas braukšanas īpašībām – "dinamika ir izcila, vienmērīgā jauda visa pedāļa diapazonā ļauj no krustojuma aizbraukt pirmajam. Ikdienā gan baigi nesportoju, bet jauda, svars un vadāmība kopā rada ļoti labas sajūtas".

Pieredze, kas iegūta no klientiem, kuri izmanto pirmo ražošanas gadu "BMW i3", liecina, ka pat pie liela nobraukuma automobiļiem ar oriģinālo akumulatoru nobraucamais attālums samazinās tikai nedaudz. Tas apstiprina BMW grupas iecerēto attiecībā uz augstsprieguma akumulatora kvalitāti.

Neviena "BMW i3" augstsprieguma akumulatoru līdz šim nav nācies nomainīt pārlieku samazinātas kapacitātes dēļ. Tā kā akumulatora potenciāls, sasniedzot iepriekš noteiktos 100 000 kilometrus, nebūt nav izsmelts, BMW grupa jauniem "BMW i3" Eiropā ir pagarinājusi akumulatoru garantiju. Maksimālais nobraukums garantijas laikā tagad ir astoņi gadi vai 160 000 kilometri.

BMW grupa ir arī izstrādājusi risinājumus akumulatoru, kas vairs nav piemēroti lietošanai automobiļos, atkārtotai izmantošanai. Pēc ilgas dzīves automašīnās tie joprojām var vērtīgi kalpot kā stacionāras enerģijas uzkrāšanas vienības. Augstsprieguma akumulatori no testa prototipiem un akumulatori, ko nodevuši klienti, piedaloties "BMW i3" modernizācijas programmās, tiek izmantoti BMW rūpnīcā Leipcigā kā no vēja turbīnām iegūtās zaļās enerģijas uzkrāšanas ierīces.

Izmantojot jaunākās paaudzes akumulatoru, kas uzstādīts "BMW i3" (120 Ah) un kura bruto enerģijas kapacitāte tagad ir palielināta līdz 42,2 kWh, bija iespējams palielināt nobraucamo attālumu ar vienu uzlādi līdz 285-310 km WLTP testa ciklā un līdz 260 kilometriem ikdienas lietošanā. Tas ir pielīdzināms aptuveni 50 procentu pieaugumam salīdzinājumā ar "BMW i3" ar pirmās paaudzes augstsprieguma akumulatoru.

"Esmu testējis arī citus elektriskos transportlīdzekļus, arī lielākus un ātrākus," saka Robs van Rons no Nīderlandes, "taču neviens no tiem nebija tik veikls un viegli lietojams kā "BMW i3"." Kopš 2013. gada beigām Rons ar BMW pirmās paaudzes elektrisko modeli ir nobraucis 276 000 kilometru, no 2019. gada marta tiem pievienojot vēl 25 000 ar jauno "BMW i3" (120 Ah).

Jaunais modelis, ikdienā braucot garus gabalus, ir jāuzlādē tikai vienu reizi dienā, un van Rons parasti zina, kā to laiku praktiski izmantot. "Uzlāde nebūt nenozīmē gaidīšanu," viņš saka. "Es pavadu laiku, veicot administratīvus darbus vai veicot telefona zvanus, kam nepieciešama mana pilnīga uzmanība." Garajos braucienos viņš ir atklājis ātrās uzlādes staciju priekšrocības, kas bieži vien ir kafejnīcu tuvumā. Jāatzīmē, ka Robs van Rons un viņa ģimene ar savu "BMW i3" ir devušies garos ceļojumos līdz pat Nordkapam, Faru reģionam Portugālē un Sicīlijai.

Žoao Gonzalves no Portugāles pietika ar vienu testa braucienu 2013. gada ziemā. "Tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena – apvienojumā ar daudzām ekonomiskām un ekoloģiskām priekšrocībām". Kopš tā laika viņš ir izbaudījis katru braucienu – "uz darbu, brīvajā laikā un brīvdienās. Mans "BMW i3" mani vienkārši ved visur". Viņš nobrauc līdz 250 kilometriem dienā, un iespēja uzlādēt akumulatoru darba laikā vienmēr ir viegli atrodama – vai nu birojā, vai apmeklējot klientus. Gonzalves tagad pārsēdies uz jauno "BMW i3s" (120 Ah). Lielāka jauda (184 ZS) un lielāka akumulatora ietilpība "padara ikdienas dzīvi vēl vieglāku – garāki braucieni tagad ir ērtāki un ātrāki".