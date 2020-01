Braienta izmantotais helikopters bija kā limuzīns ar paaugstinātu izturību

Helikopters, kurā lidoja bijusī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Kobe Braients un kurš svētdienas rītā avarēja pie Kalabasas, bija kā limuzīns un varēja palielīties ar lielisku drošību, svētdien laikrakstam "Los Angeles Times" pastāstīja basketbola zvaigznes bijušais pilots Kurts Dīcs.

Bijušais "Island Express Helicopters" pilots Dīcs "Los Angeles Times" pastāstīja, ka no 2014. līdz 2016. gadam viņš pārvadājis Braientu. Deviņas no desmit reizēm basketbolists lidoja ar "Two Echo X-ray" – "Sikorsky S-76B" sērijas lidaparātu ar numuru N72EX, kas svētdien avarēja. Kad sportists 2016. gadā beidza basketbolista karjeru, viņš izlidoja no pilsētas centra tajā pašā pelēkmelni krāsotajā lidaparātā ar mambas emblēmu uz sāniem.

Spēkratu, ar kuru pilots ir lidojis vairāk nekā 1000 stundas, viņš raksturoja kā "fantastisku". "Island Express", kam piederēja helikopters, ir lieliska apkopes programma," teica pilots. Viņš šo helikopteru sauc par limuzīnu, par kadiljaku, kuru no slavenībām bija iecienījis ne tikai Braients. "Tas ir komfortabls un drošs, kamēr tā māsas modelis S-76A ir vairāk kā darba kravas automašīna," Dīcs salīdzināja.

Kad Dīcs uzzināja, ka 1991. gadā ražotais helikopters ar Braientu tajā nogāzies, viņam "salecās sirds. Šajā biznesā, kad dzirdi par šādām katastrofām, tā ir ļoti sirreāla sajūta."

Pilots noraida helikoptera defekta iespēju: "Torīt laiks lidošanai pavisam nebija labs. Visdrīzāk katastrofu izraisīja laika apstākļi nekā dzinējs vai mehāniskas dabas bojājumi. Varbūtība dubultā motora iziešanai no ierindas šim lidaparātam vienkārši nav iedomājama."

Dīcs uzskata, ka visdrīzāk sadursmes brīdī helikopters kustējies ar lielu ātrumu, apmēram 160 jūdzes stundā (257,5 kilometri stundā). Pēc 40 minūšu lidojuma tajā vēl varēja būt apmēram 800 mārciņas (363 kilogrami) degvielas. "Tas ir pietiekami, lai sāktos diezgan liels ugunsgrēks," pārdomas nobeidza pilots.

Jau ziņots, ka svētdien Losandželosā helikoptera avārijā traģiski gājis bojā leģendārais basketbolists Kobe Braients. Izcilais basketbolists mūžībā aizgāja 41 gada vecumā.

Kā raksta "Los Angeles Times", "Sikorsky S-76" helikopters miglainos laikapstākļos avarējis kalnos netālu no Kalabasas pilsētas. Negadījums noticis neilgi pirms pulksten 10 pēc vietējā laika.

Palīdzības zvans 911 atskanēja plkst. 9.47, un ugunsdzēsēji ieradušies redzēja, ka liesmas no lidaparāta stāvajā reljefā krūmos un kūlā izpletušās ceturtdaļakra (1012 kvadrātmetru) apmērā. Glābšanā tika iesaistīti 56 ugunsdzēsēju personāla darbinieki – ugunsdzēsēji un mediķi – un šerifa vietnieki.