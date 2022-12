Ceļvedis auto koplietošanai ziemas sezonā

"Bolt Drive" apkopojis drošas braukšanas un koplietošanas automašīnu lietošanas padomus, lai autovadītājs aukstajā sezonā tiktu galā ar visiem izaicinājumiem.

"Mainoties laika apstākļiem, rodas jauni izaicinājumi un jautājumi, kas skar ikvienu autovadītāju. Drošība ir pirmajā vietā, tāpēc vēl un vēl atgādinām ikvienam šoferim – mainīgos laika apstākļos, arī braukšanas stilam jāmainās," stāsta Fēlikss Igaunis "Bolt Drive" vadītājs Latvijā.

Saglabā drošu distanci

Ziemā ceļa segums bieži ir apledojis vai ar sniega kārtu, tādēļ bremzēšanas ceļš ir krietni garāks nekā sausos laikapstākļos. Ieteicams braukt īpaši uzmanīgi, ja var novērot tā saucamo "melno ledu" uz ceļa. To var pārbaudīt, no sākuma pārliecinoties, ka priekšā un aizmugurē nav neviena cita braucēja un, lēni braucot, strauji nobremzēt.

Ja auto manāmi slīd uz priekšu, turpmākajā maršrutā ir jāievēro īpaša piesardzība un jāizvērtē savas autovadīšanas spējas, vai jāizvēlas cits pārvietošanās līdzeklis. Šādos apstākļos viens no būtiskākajiem drošas braukšanas principiem ir braukt lēni, apdomīgi un izvairīties no straujiem apdzīšanas vai apbraukšanas manevriem. Tikpat svarīgi ir ievērot drošu distanci starp savu un priekšā braucošo automašīnu.

Ja tomēr ir noticis ceļu satiksmes negadījums, izmantojot koplietošanas auto, lietotājiem ir pienākums informēt par situāciju, rakstot vai pieprasot zvanu pakalpojuma sniedzēja lietotnē. Tāpat ir jāsazinās ar Ceļu policiju un nepieciešamības gadījumā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Ne mazāk būtiski ir ziemas sezonai tehniski sagatavots auto. Koplietošanas auto tiek uzturēti tehniskā kārtībā – aprīkojot ar piemērotām ziemas riepām, gaisa temperatūrai atbilstošu vējstikla šķidrumu un degvielu, lai ar tiem varētu droši pārvietoties ziemas mainīgajos apstākļos.

Pārliecinies, vai auto ir novietots pareizi

Daudziem autovadītājiem novietot automašīnu ziemas laikā var kļūt par izaicinājumu. Pēc ceļu tīrīšanas tieši pie ielu apmalēm veidojas sniega kupenas, kas apgrūtina iespēju gan iebraukt stāvvietā, gan arī izbraukt no tās. Tā pat lielu apjukumu rada, piemēram, publiskās stāvvietas, kuru atdalošās līnijas klāj sniega sega, kas ierobežo vadītāja spēju novietot auto korekti un tā, lai tas netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem.

Šādās situācijās kārtīgi jāizvērtē brīvās autostāvvietas laukumu, pārliecinoties, vai automašīnai ir pietiekami daudz vietas. Vairumā automašīnu ir pieejami auto novietošanas digitālie asistenti – atpakaļskata kamera un auto novietošanas sensori.

Pirms auto lietošanas, pārliecinies, vai parkošanās sensori netiek aizsegti ar sniegu. Noslēdzot braucienu, atstāj auto kādā no lietotnē redzamajām stāvvietām, jo gadījumā, ja izvēlēsies auto novietot citviet, tad stāvvietas izdevumi būs jāsedz no sava maciņa.

Degvielai vienmēr ir jābūt uzpildītai

Degvielas uzpildīšana arī ar privāto automobili ne vienmēr ir tas aizraujošākais dienas uzdevums, taču ziemas aukstākajos apstākļos pustukšā degvielas tvertnē var veidoties kondensāts, kas var radīt traucējumus degvielas sistēmā. Ērtākai degvielas uzpildei visi koplietošanas automobiļi ir aprīkoti ar degvielas karti, ko var izmantot bezmaksas koplietošanas auto uzpildei. Vieglākai degvielas kartes lietošanai uz tās ir informatīva uzlīme, kas norāda, kāds degvielas veids konkrētajam automobilim jāizvēlas.

Izvērtē auto stāvokli pirms brauciena

Pirms koplietošanas auto iznomāšanas ir jāpārliecinās par auto stāvokli no ārpuses, kā arī salonā. Steidzīgajā pilsētas ritmā, it īpaši ziemā, iebraucot vai izbraucot no stāvvietas, pastāv lielāka iespēja neizvērtēt attālumu starp priekšā vai aizmugurē esošo automašīnu, tādējādi netīši izdarot zaudējumus koplietošanas vai trešās personas transportlīdzeklim.

Lai pasargātu sevi no iespējamiem pārpratumiem, iesaka uzņemt video vai foto attēlus pirms un pēc brauciena veikšanas, parādot, ka auto ir tehniskā un vizuālā kārtībā. Tāpat, ja gadījumā automašīnas salonā ir atstāta autostāvvietas soda kvīts, ir jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēja atbalsta centru.

Abas rokas uz stūres

Autovadītāja uzmanībai braukšanas laikā vienmēr ir jābūt vērstai tikai un vienīgi uz ceļu, pretējā gadījumā var tikt izraisītas ārkārtīgi liela riska situācijas – it sevišķi ziemas laikā, kad ceļa braucamā daļa bieži vien ir apledojusi un dienas tumšajā laikā ceļa redzamība ir ievērojami sliktāka.

Negaidītās situācijās autovadītāja reakcijai ir izšķiroša loma nelaimes gadījuma novēršanai, tādēļ vadītājam jātur abas rokas uz stūresrata, nepievēršot dalītu uzmanību viedtālruņiem vai citām ierīcēm, kā arī jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, lai visi satiksmes dalībnieki var justies droši, atrodoties uz ceļa.