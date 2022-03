Elektriskais 'Kia EV6' kļuvis par 'Eiropas Gada auto 2022'

"Eiropas Gada auto" apbalvošanas ceremonija tradicionāli ir viens no Vecā kontinenta svarīgākajiem auto jomas pasākumiem, kas notiek jau vairāk nekā piecas desmitgades. Šogad konkursā uzvaras laurus plūca Dienvidkorejā radītais elektromobilis "Kia EV6", un tas ir pirmais "Kia" modelis, kas izcīnījis šo prestižo titulu.

"Kia EV6" žūrijas balsojumā ieguva 279 punktus, tikai par 14 punktiem pārspējot otrās vietas ieguvēju "Renault Megane E-Tech Electric" (265). Tālāk žūrijas balsojumā ir "Hyundai Ioniq 5" (261), "Peugeot 308" (191), "Škoda Enyaq iV" (185), "Ford Mustang Mach-E" (150) un "Cupra Born" (144).

Pirmo reizi konkursa vēsturē septiņu titula kandidātu sarakstā veseli seši pretendenti bija ar elektrisko piedziņu, nevis iekšdedzes dzinēju. Par labāko Vecā kontinenta gada automobili "Kia EV6" atzina neatkarīga žūrija, kurā darbojas 59 autožurnālists no 22 Eiropas valstīm, uzsverot "Kia EV6" milzīgo daudzpusību.

Jauno "Kia EV6" modeli Dienvidkorejas ražotājs radījis, izmantojot speciāli elektromobiļiem izstrādātu E-GMP platformu. Tā ļāvusi izveidot ietilpīgu un izteiksmīgu pilsētas krosoveru ar pārliecinošām spējām – automobilim ir ļoti zems smaguma centrs un tālu stūros novietoti riteņi, kas nodrošina labu vadāmību un stabilitāti.



Šāda arhitektūra ļāvusi izveidot arī ārkārtīgi plašu salonu, piedāvājot komfortablu vidi visiem braucējiem: lai gan "Kia EV6" ir kompakts, tā garenbāze ir 2900 mm. Automobilim ir liels 520 litru bagāžnieks, un, nolokot aizmugurējos sēdekļus, bagāžas nodalījums palielināms līdz 1300 litriem. Turklāt papildu aizmugurējam bagāžniekam braucēju rīcībā ir neliela bagāžas telpa arī zem priekšējā pārsega.

Lai panāktu labāko veiktspēju, "Kia" inženieri elektromotoru ir izvietojuši tā, lai vienmērīgi sadalītu masu un padarītu auto stabilāku uz ceļa. Atkarībā no izvēles elektriskajam krosoveram var būt vai nu aizmugurējo, vai visu četru riteņu piedziņa.

Tieši šīs īpašības, kā arī līdz 500 km sniedzamību un 800 V borta sistēmu, kas ļauj izmantot ļoti lielu uzlādes jaudu, tik augstu arī novērtēja žūrija. Pieslēdzot atbilstošas jaudas stacijai, "Kia EV6" akumulatoru no 10 līdz 80% iespējams uzlādēt tikai 18 minūtēs.

Īpašu ievērību izpelnījās tehnoloģija, kas ļauj izmantot akumulatora enerģiju citu ietaišu uzlādei vai darbināšanai – vai tas būtu cits elektroauto, vai, piemēram, zāles pļāvējs. Pēc "Eiropas Gada auto" žūrijas domām, šādi risinājumi paver jaunu skatījumu uz mūsdienu elektroauto iespējām.

Žūrijas locekļi novērtēja arī tehnoloģiju jauninājumus, to skaitā navigāciju ar papildināto realitāti, kas informāciju projicē uz vējstikla, it kā uzklājot to priekšā uz ceļa. Citur līdzīga sistēma pašlaik ir pieejama tikai "premium" segmenta modeļos. Turklāt auto var vadīt ar viedatslēgu: ja nepieciešams, to var iebraukt šaurā stāvvietā vai izbraukt no tās, pašam stāvot ārpusē.

Elektriskais krosovers ir aprīkots ar 77,4 kWh akumulatoru. Četru riteņu piedziņas "EV6" modelim ir uzstādīti divi elektromotori, kuru kopējā jauda ir 239 kW (325 ZS), bet maksimālais griezes moments – 605 Nm. Nedaudz vēlāk gaidāmās sportiskās "GT" versijas elektromotori attīstīs 430 kW (577 ZS).

"Kia" jaunais krosovers "EV6" Baltijas valstīs būs pieejams aprīlī.