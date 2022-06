Foto: Rīgā ieradušies bagātnieku dzīvesstila rallija sportiskie spēkrati

Ceturtdien, 2. jūnijā, Rīgā ieradās Skandināvu dzīvesstila rallija "EuroRally" dalībnieki, kuri pulcējās Rīgas pasažieru ostas stāvvietā, ļaujot savus sportiskos automobiļus apskatīt ikvienam interesentam.

Sākotnēji tika solīts, ka "EuroRally" automobiļi Rīgā ieradīsies pulksten 16, tomēr vēlāk paziņoja, ka izbraucot vēlāk nekā plānots no Tallinas, automobiļi minētajā Rīgas stāvvietā ieradīsies no pulksten 17.30 līdz 20.00. Portāls "Delfi" ieradās ap pulksten 20 un tad no solītajiem 150 automobiļiem bija atbraukuši vien kādi 30, šo pulciņu vienu pa vienam papildinot ar kārtējo no Tallinas atbraukušo dzīvesstila dalībnieku.

"EuroRally" organizatori sola, ka visus 150 sportiskos automobiļus vienkopus Rīgas pasažieru ostas stāvvietā varēs aplūkot vēl piektdienas rītā, 3. jūnijā, līdz pusdienlaikam, aptuveni pulksten 12.30.



"EuroRally 2022" startēja 1. jūnijā Zviedrijā un šorīt ieradās Tallinā un pēc tam tie dalībnieki, kuri vēlējās savu auto izmēģināt sacīkšu trasē, devās uz Biķerniekiem. Piektdien "EuroRally 2022" dalībnieki dosies uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, bet bagātnieku brauciens noslēgsies Polijas galvaspilsētā Varšavā. Pēc tam sportiskie automobiļi ar prāmi tiks nogādāti atpakaļ Skandināvijā.

Atšķirībā no slavenā dzīvesstila rallija "Gumball 3000", šajā pamatā dalībnieki brauc ar sportiskajām "Audi", BMW un "Mercedes-Benz" modifikācijām, no superauto ceturtdienas vakarā Rīgā bija vien nu jau "vecais" "Lamborghini Gallardo". Iespējams, piektdienas rītā, kad vienkopus būs visi solītie 150 auto, varbūt pasākuma apmeklētāji ieraudzīs arī kādas zīmīgākas autobūves pērles.