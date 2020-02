GM bijušais vadītājs: 'Tesla' vērtības pieaugums par 250% ir 'masu psihoze'

Amerikāņu elektromobiļu ražotāja "Tesla" akciju vērtība pēdējā pusgada laikā ir pieaugusi par 250 procentiem. Koncerna "General Motors" (GM) bijušais vadītājs un ass "Tesla" uzņēmējdarbības kritiķis Bobs Lutcs (attēlā) ir viens no tiem, kurš nespēj racionāli izprast, kādēļ tas noticis, un uzskata, ka tam pamatā ir vienkārši masu psihoze.

Raidsabiedrības BBC podkāstā "Business Daily" Lutcs norādīja, ka "Tesla" pēkšņo akcijas vērtības straujo pieaugumu nespēj izskaidrot pat Volstrītas gaišākie prāti, un uzskata, ka tam pamatā ir psiholoģisks fenomens.

"Esmu runājis ar cilvēkiem no "Goldman Sachs", kuri parasti ir pasaules labākie eksperti akciju cenu svārstību izskaidrošanā, un tagad viņi prasa man, vai man ir kāda nojausma, kas pie velna notiek ar "Tesla" akciju vērtību," stāsta Lutcs. "Neviens to nespēj izskaidrot – kompānijas vērtība šobrīd krietni pārsniedziet to, ko akcionāri varētu sagaidīt kā nākotnes atdevi."

Ar tirgus kapitalizāciju 145 miljardi ASV dolāru (134 miljardi eiro) kompānija "Tesla" ir vērtīgāka, nekā ASV autobūves lielais trijnieks – "Ford", "Chrysler" un GM – kopā saskaitot, aprēķinājis "Business Insider".

"Šādu vērtības pieaugumu veicinājuši kādi psiholoģiskie faktori vai pat masu psihoze," uzskata 88 gadus vecais Lutcs, piebilstot, ka "Tesla" akcijas cenas buļļa skrējiens nebūs ilgs. "Galu galā akcijas cenai jāatbilst fundamentālai finanšu realitātei, un tā diena drīz pienāks."

Šajā BBC podkāstā Lutcs pauda arī viedokli, ka pāreja no iekšdedzes dzinēja automobiļiem uz elektromobiļiem ir "sava veida fikcija", un pieprasījumu pēc elektromobiļiem pamatā nosaka valsts subsīdijas.

Neskatoties uz to, ka GM bijušais vadītājs ir skeptisks par elektromobiļu bumu un līdz šim "Tesla" kompāniju ir ļoti asi kritizējis, viņš atzīst, ka pašiem "Tesla" elektromobiļiem neesot nekādas vainas – "tas ir viens no visskaistākajiem, visdinamiskākajiem un vislabāk braucošajiem "premium" segmenta sedaniem pasaulē".