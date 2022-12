'Hyundai' no nākamā gada Norvēģijā vairs nepiedāvās iekšdedzes dzinēja modeļus

Dienvidkorejas autoražotājs "Hyundai" paziņojis par būtiskām izmaiņām savā modeļu gammā Norvēģijas tirgū. Jau pēc dažām dienām – no 1. janvāra – Norvēģijai "Hyundai" vairs nepiedāvās jaunos auto modeļus ar iekšdedzes dzinēju. Visi šajā valstī nopērkamie "Hyundai" automobiļi būs tikai elektriskie.

Šādam solim "Hyundai" gatavojās jau divus gadus, kad Norvēģijas tirgum pakāpeniski pārtrauca piegādāt modeļus, kuros nav nekādas elektrifikācijas. Šobrīd Norvēģijā no "Hyundai" modeļiem ir pieejami simtprocentīgi elektriskie "Ioniq5", "Ioniq 6", "Kona", hibrīda apvidnieks "Tucson" un ūdeņraža "Nexo".

Neskatoties uz to, ka "Hyundai" lielāko ienākumu daļu veido automobiļi ar iekšdedzes dzinēju, autoražotājs nolēmis pilnībā pārslēgties uz elektromobiļiem vienā no tirgiem. Norvēģija netika izvēlēta nejauši – 80 procenti no visiem pārdotajiem jaunajiem automobiļiem šajā valstī ir elektrificēti, kas padarījis Norvēģiju par e-mobilitātes līderi Eiropā.

Turklāt arī 90 procenti no šogad Norvēģijā pārdotajiem "Hyundai" automobiļiem jau bija elektrificētie, līdz ar to pilnīga attiekšanās no iekšdedzes dzinēja modifikāciju piedāvāšanas nav riskanta, īpaši ņemot vērā, ka "Hyundai" ir arī viens no Norvēģijas elektroauto tirgus līderiem.

No 2020. gada "Hyundai" Norvēģijā pārdevis 25 tūkstošus vieglo pasažieru automobiļi, no kuriem 92 procenti bijuši elektrificētie.

2016. gadā Norvēģijas tirgū veiksmīgi debitēja "Hyundai Ioniq Electric", bet divus gadus vēlāk tam pievienojās kompaktais "Kona Electric", kļūstot par pirmo cenā pieejamāko simtprocentīgi elektrisko kompakto pilsētas apvidnieku. "Hyundai" panākumus Norvēģijā nostiprināja "Ioniq 5", kas ir gabarītos lielāks nekā "Kona", kā arī ir apveltīts ar lielāku sniedzamību un ātrāku uzlādi.

Jau rakstījām, ka līdzīgu soli Norvēģijā nolēmis spert "Volkswagen", kas iekšdedzes dzinēja modeļus Norvēģijai nepiedāvās gadu vēlāk – no 2024. gada.