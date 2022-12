Ieputināts auto – kā rīkoties paša spēkiem

Līdz ar pirmajiem sniega puteņiem nereti attopamies situācijā, kad automobilis ir ticis ieputināts. "Gjensidige Latvija" ir apkopojusi padomus, kā visveiksmīgāk tikt ārā no ieputinātās vietas un pēc iespējas ātrāk atgriezties atpakaļ uz ceļa.

"Šobrīd piedzīvojam šīs ziemas sezonas pirmos sniegputeņus, un tie ir īpaši liels pārbaudījums automašīnu vadītājiem. Papildu tam, ka gandrīz katru rītu automašīna jāatbrīvo no sniega un kārtīgi jāiesilda, varam nonākt situācijās, kad mašīna tiek ieputināta pavisam. Ja automašīna ir ieputināta pašu dzīvesvietā, atliek ņemt sniega lāpstu un atbrīvoties no sniega. Tomēr nereti automašīna ir tīta biezā sniega kārtā, piemēram, uz ielas vai pie darba vietas. Lai veiksmīgi tiktu vaļā no sniega, noteikti ziemas sezonā spēkrata bagāžas nodalījumā turiet sniega lāpstu vai birsti ar izbīdāmu kātu, kā arī aerosolu ar atsaldējošo šķidrumu," skaidro "Gjensidige Latvija" vecākais sauszemes transportlīdzekļu eksperts Latvijas transportlīdzekļu atlīdzību grupā Oskars Stankevičs.

Pirms automašīnas iedarbināšanas noteikti jāpārbauda, vai izplūdes caurule jeb izpūtējs nav aizsprostots ar sniegu. Aizsprostots izpūtējs rada risku, ka spēkrata salonā uzkrāsies oglekļa monoksīda gāze, kas ir nopietns drauds veselībai.

Atbrīvo ceļu automašīnai vēlamajā kustības virzienā

Liela problēma gadījumos, kad automašīna ir tikusi ieputināta, ir veiksmīga izbraukšana no notikuma vietas. Šī iemesla dēļ svarīgi atbrīvot ceļa daļu automašīnas riteņu priekšā un aizmugurē no sniega, lai varētu "iešūpot" mašīnu un uzsākt braukšanu.

Tāpat būtiski notīrīt sniegu vēlamajā braukšanas virzienā, kas ir augstāks par automašīnas zemākajām virsbūves daļām. Šādi izvairīsieties no automašīnas detaļu apskādēšanas un būs vieglāka izbraukšana no ieputinātās vietas.

Uz priekšu un atpakaļ!

Visticamāk, arī pēc ceļa atbrīvošanas no sniega, uzreiz ar mašīnu izkustēties neizdosies. Šādos gadījumos mašīna ir "jāiešūpo" jeb lēnām jākustina uz priekšu un atpakaļ. No sākuma dariet to pavisam nedaudz piespiežot gāzi. Ar katru nākamo reizi arvien vairāk piespiediet akseleratora pedāli līdz automašīna ir spējīga izbraukt no ieputinātās vietas. Taču, ja ceļu zem automašīnas riteņiem klās kārtīga ledus kārta, arī šāda tehnika nepalīdzēs un riteņi spolēs.

Ja automašīnas riteņi turpina spolēt un nav iespējams veiksmīgi uzsākt braukšanu, jāveicina to saķere ar segumu. No sākuma jāpārliecinās, ka ir izslēgta automašīnas vilces kontrole, kas braukšanas laikā mazina slīdēšanu un neļauj riteņiem izbuksēt. Taču, lai izkultos ārā no sniega, automašīnas riteņiem ir nepieciešama maksimāla saķere.

Lai vēl vairāk veicinātu riteņu saķeri ar segumu, var mēģināt zem riepām palikt, piemēram, automašīnas paklājiņus vai uzbērt smiltis, vai kādus citus pa rokai pieejamos materiālus, kas paaugstina riteņu saķeri uz slidenām virsmām.

Pārliecinies par drošību uz brauktuves

Lai izkļūtu no iestigušās vietas, visticamāk, nāksies kārtīgi piespiest akseleratora pedāli, lai piešķirtu auto tik ļoti nepieciešamo vilkmi. Tomēr atceries, vienā brīdī auto var izmisīgi spolēt sniega kupenā, bet nākamajā brīdī, parādoties saķerei, tas var strauji aiztraukties uz priekšu.

Tādēļ, pirms uzsāc cīņu ar sniegu, pārliecinies par brauktuves drošumu un vai auto nemēģina apiet kāds gājējs, lai ar strauju un nekontrolētu kustību nenodarītu postījumus, kā sev, tā arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Sauc talkā garāmgājēju

Ja nu tomēr neviens no iepriekš minētājiem variantiem nepalīdz izdabūt automašīnu no sniega, laipni lūdz kādu garāmgājēju palīdzēt automašīnu pastumt. Stumšanas brīdī autovadītājam nedaudz jāpiespiež akseleratora pedālis, taču vispirms pārliecinoties, ka ir izvēlēts pareizais ātruma kārbas pārnesums, lai neapdraudētu cilvēku, kas automašīnu stumj.

Ja automašīnu izdodas izstumt no ieputinātās vietas, esiet gatavi brīdim, kad automašīna izkustas. Turpiniet braukt līdz drošai vietai, kur sniega kārta ir mazāka, lai atkal neiestigtu.