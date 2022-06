Kā nezaudēt naudu, pārdodot automašīnu

Neatkarīgi no tā, kādu budžetu autovadītāji atvēl savam nākotnes auto, transportlīdzekļa iegāde gandrīz vienmēr nozīmē kompromisa rašanu starp vēlmēm un pirktspēju. Pircēju mērķis ir atrast tādu automašīnu, kas vislabāk atbilst lietošanas vajadzībām un ir iegādājama par pēc iespējas mazāku naudas summu. Tomēr, pārdodot automašīnu dažus gadus vēlāk, cilvēki bieži vien atklāj, ka veikuši pirkumu, neņemot vērā ļoti svarīgu parametru – automašīnas tālākpārdošanas vērtību.

Pārdot automašīnu ar skaidru, pārbaudītu vēsturi ir vieglāk

Kā norāda "Citadele Leasing" pasažieru automašīnu līzinga nodaļas vadītājs Andrjus Daunoravičs, uzņēmums bieži izmanto automašīnu vēstures pārbaudes pakalpojumus, lai noteiktu automašīnu likviditāti.

"Pirmkārt, auto pircējiem vajadzētu paveikt savu mājasdarbu. Pēc transportlīdzekļa izvēles, kuru vēlamies iegādāties, jāpārbauda transportlīdzekļa stāvoklis pilnvarotā pārbaudes centrā un jāiepazīstas ar tā vēsturi. Piemēram, vēstures pārbaudes platformas mums nodrošina īpaši svarīgu informāciju par automašīnas nobraukuma pārbaudi. Viltots nobraukums vai smagi satiksmes negadījumi patiešām padara auto mazāk pievilcīgu otrreizējā tirgū," atklāj Daunoravičs.

Auto finansēšanas speciālists vērš uzmanību arī uz faktu, ka, meklējot transportlīdzekli, pircēji ne vienmēr ņem vērā, no kurienes auto ticis ievests. Piemēram, automašīnas, kas ievestas no ASV, tiek uzskatītas par augsta riska automašīnām. "Daudzos gadījumos tās ir automašīnas, kas cietušas smagos negadījumos – pretējā gadījumā to importēšana no ASV vienkārši nebūtu ieguldīto līdzekļu vērta. Šādiem transportlīdzekļiem tiek piemēroti stingrāki finansēšanas nosacījumi," piebilst "Citadele Leasing" pārstāvis.

Biežāk maina automašīnas, lai nezaudētu naudu

Internetā pieejami daudzi padomi par to, cik vecu auto izvēlēties, lai, mazinoties auto vērtībai, nezaudētu pārāk daudz. Tiek uzskatīts, ka 3-5 gadus veci lietoti transportlīdzekļi savu vērtību zaudē lēnāk, nekā pilnīgi jauni modeļi vairāku gadu laikā.

Tikmēr "Autojuta" Viļņas filiāles vadītājs Justs Grendelis norāda, ka gudri pircēji, izvēloties sev vēlamo modeli, zaudē mazāk, ja noteiktos gadījumos spēj pārdot automašīnu par cenu, par kādu tā iegādāta, pat pēc vairāku gadu lietošanas. Tomēr, kā atzīmē pārdošanas speciālists, ir svarīgi veikt rūpīgu izvēli un pārdot auto ātrāk, tādējādi izvairoties no automašīnas vērtības krišanās.

"Klientiem pasūtot automašīnas no ārzemēm, vispirms iepazīstamies ar visu iespējamo informāciju, kas neietver fizisku pārbaudi. Ja pamanām aizdomīgus faktus, piemēram, neatbilstības nobraukuma uzskaitē vai datos par gūtajiem bojājumiem, mēs par to informējam pircējus. Bojājumu vēsture ir viens no faktoriem, kas nosaka automašīnas tālākpārdošanas vērtību. Tātad ir jāatstāj pēc iespējas mazāk vietas interpretācijai un jāļauj faktiem runāt pašiem par sevi. Automašīnas labā darba kārtībā maksā dārgāk, bet nākotnē tās labāk spēs saglabāt savu vērtību, un pārdot šādus modeļus ir vieglāk," stāsta Justs Grendelis.

Svarīgi neaizmirst par padziļinātu izpēti

Automobiļu vēstures pārbaudes platformas "carVertical" komunikācijas vadītājs Mats Buzelis norāda, ka tie, kuri izvēlas dārgākus, mūsdienīgākus modeļus, ir pakļauti lielākajam riskam akli uzticēties pārdevējiem. Speciālists arī uzsver, ka ne visi pircēji mēdz cīnīties par savām tiesībām un pieprasīt kompensāciju.

"Daži autovadītāji vienkārši samierinās ar vilšanos par faktu, ka tikuši apkrāpti. Pēc tam, kad krāpšanas rezultātā auto iegādāts par dārgāku cenu, pircēji bieži vien vairs nespēj pārdot savas automašīnas par tirgus cenu; tādējādi vai nu jāturpina izmantot esošais auto, vai arī jāsamierinās ar krietniem zaudējumiem. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc vienmēr iesakām ne tikai tehnisko apskati un izmēģinājuma braucienu, bet arī iespēju piekļūt vēstures datiem, izmantojot VIN numuru. Tas ir vienīgais veids, kā izvēlēties transportlīdzekli ar labu tālākpārdošanas vērtību," rezumē Buzelis.