Kampaņa 'Izkāp no telefona!' guvusi rezonansi autovadītāju un darba devēju auditorijās

Plaša sabiedrības iesaiste sociālajos tīklos, atgriezeniskā saite no autovadītājiem, bērni, kas aizrāda vecākiem par mobilā telefona lietošanu auto vadīšanas laikā, vairāki desmiti sociāli atbildīgu uzņēmumu un sabiedrībā zināmu cilvēku, kas atbalstījuši kampaņas vēstījumus – šādi ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) īstenotās kampaņas "Izkāp no telefona!" rezultāti.

Lai plašākā sabiedrībā aktualizētu mobilo ierīču lietošanas bīstamību auto vadīšanas laikā un mazinātu to Latvijas autovadītāju skaitu, kuri, neņemot vērā risku, lieto viedierīces pie stūres, pagājušā gada nogalē CSDD aicināja autovadītājus nekļūt par zombijiem un mainīt savus paradumus.

"Iekāpjot auto, izkāp no telefona! Tieši tik vienkāršs bija mūsu aicinājums, kuram pievienojās ne vien simtiem autovadītāju, bet arī vairāki desmiti darba devēju, uzņēmumu un sabiedrībā zināmu personu. Ar katru dienu pieaug kampaņas atbalstītāju skaits; darba devēji par šo problēmu aktīvi turpina runāt, rīkojot seminārus, veidojot izglītojošus plakātus un rakstus uzņēmumu avīzēs, un pat liftos liekot zombiju uzlīmes. Katrs šāds atgādinājums noteikti liks autovadītājam aizdomāties –, vai tiešām pie stūres ir jārunā pa telefonu vai jāraksta ziņa," atgādina CSDD valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš.

Kampaņas gaitā vairāki desmiti darba devēju un sociāli atbildīgu uzņēmumu pievienojās cīņai pret mobilo telefonu lietošanu pie stūres, atbalstot CSDD sadarbības memorandu ar vadošajām darba devēju organizācijām – Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.

Memorands aktualizē problēmu darba devēju auditorijās, lai motivētu darbiniekus nelietot mobilās ierīces pie stūres. Atbalstu šai iniciatīvai pauduši Autotransporta direkcija, AAS "Balta", Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), AS "Latvenergo", mobilo sakaru operators "Tele2", SIA "Ventspils reiss", SIA "Cemex", SIA "Jelgavas autobusu parks", SIA "Aldaris", VAS "Latvijas Pasts", AS "Sadales tīkls", Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža un citi uzņēmumi.

Bīstamais autovadītāju ieradums tika plaši pārrunāts ne tikai korporatīvajā vidē vien: savos uzskatos par telefonu lietošanu pie stūres dalījās arī satiksmes un sociālo mediju eksperti, psihoterapeiti un sociālantropologi. Kampaņai pievienojās arī vairāki desmiti sabiedrībā zināmu personību. Ar kampaņas vēstījumiem un savu pieredzi, iesaistoties auto simulatora eksperimentā, dziedot "Zombiju karaoke" un "Instagram" dalījušies Dagmāra Legante, Renārs Zeltiņš, Reinis Nitišs, Mārtiņš Kapzems, Rihards Lepers, Sindija Vilde, Kašers, Unika Annika, Roberto Meloni, muzikālais duets Dvīnes u.c.

Ikvienam interesentam ir bijusi iespēja kļūt par kampaņas vēstnesi, saņemot bezmaksas kampaņas uzlīmi kādā no "Circle K" degvielas uzpildes stacijām visā Latvijā. Savukārt sociālajos tīklos kampaņas vēstījumu varēja nodot draugiem, daloties ar kampaņas zombiju video, un šo iespēju izmantojuši vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, kopējam kampaņas videoskatījumu skaitam sasniedzot 300 tūkstošus.

Arī Valsts policija kampaņas laikā pievērsusi pastiprinātu uzmanību autovadītāju rīcībai un uzvedībai ceļu satiksmē, rīkojot reidus un sodot telefona lietotājus. Diemžēl vēl aizvien daļa autovadītāju telefona lietošanu uzskata par normu – policisti vēsta, ka rekords ir 40 autovadītāji stundas laikā, kas lietojuši mobilo telefonu pie auto stūres. Valsts policija arī turpmāk rīkos regulāras pārbaudes un atgādina: mobilo telefonu lietošana pie stūres pielīdzināma braukšanai dzērumā – tik smagas sekas var būt šai nodarbei.

Bet viens no sirsnīgākajiem kampaņas brīžiem bija kādas meitenītes iedziedāta kampaņas dziesma, kurai TV raidījuma "Zebra" veidotāji pielika klāt bildīti. Žurnālists Pauls Timrots raksta: "Pasauli var izglābt tikai nākamā paaudze! Bērniem CSDD zombiju klips patīk. Viņi dzied līdzi un aizrāda vecākiem, ja tie stūrējot skatās telefonā. Klausieties un priecājieties!"

Satiksmes drošības kampaņu "Izkāp no telefona!" organizē CSDD un to atbalsta Valsts policija. Kampaņa tiek finansēta no OCTA līdzekļiem.