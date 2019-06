Kompānija BMW dīzeļdzinēju ražošanai prognozē vēl ilgu mūžu

Vācu autoražotājs BMW paziņojis, ka tā jaunāko modeļu elektrifikācija nav plānota tik strauja, kā citiem autoražotājiem. Ap 2025. gadu BMW uzskata, ka tikai 20 procenti no tās realizācijas būs elektromobiļi. To vācu autoražotājs skaidro ar apstākli, ka valstīs ar vāji attīstītu infrastruktūru iekšdedzes dzinēju dzīvescikls nenoslēgsies ātrāk par vairākām desmitgadēm.

BMW padomes direktors Klauss Frēlihs intervijā aģentūrai "Automotive News" izteicis prognozi, ka benzīna dzinēja automobiļus ražos vēl 30 gadus, bet dīzeļa – 20 gadus.

Elektromobiļu popularitātes turpmāku ekspansiju bremzējot valstis ar vāji attīstītu ātrās uzlādes tīklu, to starpā ir Krievija, zema apdzīvotības blīvuma reģioni Ķīnā un Tuvie Austrumi.

Eiropā patērētāji, pēc Frēliha vārdiem, priekšroku dod uzlādējamiem hibrīdiem. Savukārt ASV pērk elektromobiļus, īpaši piekrastes teritorijās, kamēr centrālajā daļā cilvēki dod priekšroku jaudīgiem auto. Tieši tādēļ BMW vadības pārstāvis uzskata, ka transporta masveida elektrifikācija ir pārvērtēta tendence. Šobrīd elektromobiļu popularitāti bremzē šo spēkratu samērā augstā cena.

BMW tuvākajos plānos esot atteikties no 1,5 litru trīscilindru dīzeļdzinēja, kas vairs neatbildīs jaunajām Eiropas Savienības ekoloģiskajām normām. Tāpat no Bavārijā bāzētā autoražotāja piedāvājuma pazudīs 400 ZS jaudīgais dīzeļdzinējs ar četrām turbīnām, kas pieejams "M550d", "750d", "X5 M50d" un "X7 M50d" modifikācijās. To aizstās līdzvērtīgs dīzeļmotors, bet vairs tikai ar trim turbīnām.

Vēl skaitītas dienas ir 6,6 litru V12 benzīna dzinējam, jo to ražotājam uzturēt ir ekonomiski neizdevīgi – gadā tiek pārdoti tikai 5000 automobiļi, ieskaitot "Rolls-Royce", ar V12 motoru.

Neskaidra nākotne ir arī V8 biturbo benzīna dzinējam. BMW vadības pārstāvis norāda, ka kompānija "strādā pie ekonomiskā pamatojuma tā turpmākai eksistencei". Visticamāk, V8 mūžs tiks pagarināts, iekļaujot to hibrīda spēka agregāta sastāvā.