Krievu auto marka 'Lada' pamet Eiropas tirgu

Krievijas autoražotājs "AvtoVAZ" vairs nepiegādās "Lada" automobiļus Eiropas tirgum. Šāds lēmums pieņemts saistībā ar ekoloģiskajām normām, kuras paredz vidējo CO2 izmešu daudzumu jaunajos automobiļos samazināt līdz 95 gramiem uz kilometru.

Eiropas Savienībā (ES) pāreja uz šīm vēl stingrākajām ekoloģiskajām normām notiks nākamgad. Lai tām pielāgotos, eiropiešu auto markas savā modeļu gammā ievieš hibrīdus un elektromobiļus. "AvtoVAZ" šādu iespēju nav, tādēļ kompānija nolēmusi pamest Eiropas tirgu līdz "Lada" piedāvājumā būs ES ekoloģiskajām normām atbilstošs modelis.

Visticamāk, par "Lada" atgriešanos Eiropas tirgū varētu kļūt jaunās paaudzes "Lada 4x4" jeb "Ņiva", kas būs izstrādāta uz kopīgas platformas ar "Renault-Nissan-Mitsubishi" alianses spēkratiem. Šāds krievu apvidus automobilis iegūs arī sadarbībā ar "Renault" izstrādātu dzinēju, kas atbildīs mūsdienīgām ekoloģijas normām.

Tomēr, kad gaidāma jaunā sērijveida "Ņiva" un kad "Lada" varētu atgriezties Eiropas tirgū, pašlaik nav zināms.

2018. gadā "Lada" spēkrati visā pasaulē tika realizēti 395 tūkstoš vienībās. No tiem 5325 eksemplāri nonāca ES tirgū. Šajā reģionā vispopulārākais "Lada" modelis ir "4x4" – tos Eiropā iegādājās 2341 vienībā, kas ir par 344 eksemplāriem vairāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr uz "Dacia Logan" bāzes izstrādāto "Lada Vesta" modeli, kas šeit maksā no 16 tūkstošiem eiro, Eiropā nopirkuši 1296 cilvēki. "Lada 4x4" cena Vācijā ir no 12 tūkstošiem eiro.