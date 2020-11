Automobiļu elektrifikācija ir nonākusi arī līdz konkursam "Latvijas Gada auto 2021". Šogad pieteikti septiņi elektromobiļi, kas ir lielākais šī veida automobiļu skaits konkursa vēsturē. Vai kāds no tiem kļūs par "Latvijas Gada auto 2021" titula ieguvēju?

Konkursa rīkotājs Māris Ozoliņš domā, ka starp septiņiem finālistiem viens vai vairāki elektriskie automobiļi visdrīzāk būs, bet par nešaubīgu titula iegūšanu gan nevar 100% apgalvot: "Tituls "Latvijas Gada auto 2021" ir kompromiss starp izmaksām un to, ko automobilis spēj piedāvāt. To joprojām spēj arī modeļi ar iekšdedzes un hibrīda dzinējiem."

To, kuri jaunākie auto modeļi iekļūs "Latvijas Gada auto 2021" finālā un kurš no tiem iegūs galveno balvu, lemj konkursa žūrija, kas šogad samazinātā līdz 12 žūrijas biedru sastāvam. Žūrija veic testa braucienus un vērtē pretendentus pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, virsbūves, dzinējiem un to variantiem, braukšanas, ergonomikas, multimedijiem, izmaksām un atbilstības Latvijas tirgum. Uzskaitīto kritēriju kopums ietekmē to, kurš automobilis kļūs par Latvijas Gada auto.

Tagad jebkurš interneta lietotājs var balsot par savu "Latvijas Gada auto 2021 Tautas simpātiju", turklāt laimēt jauno "Kia Sorento" uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni brīvdienu braucienam. Klātienē par visiem 25 pretendentiem var balsot tirdzniecības centrā "Mols".

Konkursā "Latvijas Gada auto 2021" ir pieteikti: "Škoda Octavia", "Volkswagen Golf", "Volkswagen ID.3 1st Edition", "SEAT Leon", "SEAT Ateca", "Nissan Juke", "Peugeot 2008", "Peugeot e-2008", "Kia XCeed PHEV", "Kia e-Niro", "Kia Sorento", "Mercedes-Benz GLB", BMW 5. sērija, "Mini Cooper SE", "Alfa Romeo Stelvio", "Land Rover Defender", "Honda e", "Ford Puma", "Audi e-tron Sportback", "Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid", "Renault Zoe", "Toyota Yaris Hybrid", "Hyundai i30", "Citroën C3" un "Citroën C5 Aircross Hybrid".