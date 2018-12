Latvijā iedzīvotāji nesteidzas atteikties no dīzeļdzinēju automašīnām, pavēstīja "SEB bankas" komunikācijas projektu vadītāja Jeļena Kontusa, atsaucoties uz bankas grupā ietilpstošās līzinga kompānijas "SEB līzings" veiktās aptaujas datiem.

Viņa informēja, ka aptaujā 90% Latvijas iedzīvotāju, kuri tuvākajā laikā plāno iegādāties automašīnu, kā vienu no svarīgākajiem kritējiem spēkrata izvēlē nosaukuši degvielas tipu. Tostarp populārākā izvēle ir auto ar dīzeļdegvielas dzinēju – iespēju iegādāties šādas automašīnas apsver 35% aptaujāto, kamēr auto ar benzīna dzinēju domā pirkt 24% aptaujāto, bet ar gāzes iekārtu – 23% respondentu. Vienlaikus apmēram 26% potenciālo pircēju labprāt izvēlētos hibrīda auto.

Uz jautājumu, vai viņu izvēli ietekmē Eiropā valdošā nostāja samazināt dīzeļdzinēju auto izmantošanu, 50% aptaujāto Latvijā atbildējuši, ka viņiem būtiskāki kritēriji ir degvielas patēriņš un efektivitāte.

Vienlaikus 36% aptaujāto pauduši pārliecību, ka iniciatīvas, kas ierobežo dīzeļdegvielas auto izmantošanu, ir pārāk radikālas un pēc būtības nav nepieciešamas, bet 16% respondentu atzīmējuši, ka viņus sarūgtina fakts, ka pēc kāda laika auto ar dīzeļa degvielu var nebūt vispār. Tajā pašā laikā 23% respondentu pauduši pārliecību, ka dīzeļdegvielas auto izmantošanas samazināšana palīdzēs rūpēties par apkārtējo vidi.

Kontusa minēja, ka Lietuvā 48%, bet Igaunijā 44% iedzīvotāju neatbalsta Eiropas Savienības politisko nostāju un jūtas sarūgtināti par dīzeļdegvielas auto izmantošanas ierobežošanu. Tajā pašā laikā Igaunijā un Lietuvā šādi auto vairs nav pirmā izvēle. Turklāt, atbalstot Eiropas iniciatīvu, 23% Lietuvas iedzīvotāju atzīmējuši, ka plāno pārtraukt dīzeļdegvielas auto izmantošanu, kamēr Igaunijā šādi atbildējuši 10% respondentu, bet Latvijā – 8%.

Pēc aptaujas datiem, Lietuvā populārākā izvēle būtu hibrīda auto – to vēlētos iegādāties 37% respondentu, otrajā vietā ir auto ar benzīna dzinēju (29%), bet trešajā vietā ir auto ar dīzeļa dzinēju (27%). Savukārt Igaunijā lielākā daļa aptaujāto (38%) apsver benzīna auto iegādi, otrajā vietā ir hibrīda auto (28%) un trešajā – auto ar dīzeļa dzinēju (25%). Visās trijās Baltijas valstīs visnepopulārākie ir elektriskie auto: Lietuvā par šādu auto iegādi domā 13% respondentu, Latvijā – 12%, bet Igaunijā – 7%.

Aptaujā, kuru 2018.gada vasarā pēc "SEB līzinga" pasūtījuma veica kompānija "Norstat", piedalījās 1042 respondenti vecumā no 18 līdz 55 gadiem no Latvijas, 1053 – no Igaunijas un 1028 – no Lietuvas.

