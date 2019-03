Latvijā sāks starptautiska parauga autovadītāja apliecību izsniegšanu

Autovadītājiem Latvijā no 2020. gada 1. janvāra būs iespēja iegūt starptautiska parauga autovadītāja apliecības, paredz Ministru kabineta (MK) apstiprinātie grozījumi noteikumos "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība".

SM skaidro, ka pēdējā laikā palielinās to Latvijas vadītāja apliecības turētāju skaits, kas privāti vai darba vajadzībām vēlas tās izmantot ārvalstīs, tai skaitā tālās un eksotiskās valstīs. Latvijas vadītāja apliecības pilnībā atbilst gan 1968. gada Vīnes Konvencijai par ceļu satiksmi, gan Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu prasībām, tomēr atsevišķās valstīs tiek prasīts uzrādīt starptautiskā parauga vadītāja apliecības, tāpēc CSDD ir vērsušās personas ar aicinājumu uzsākt šādu vadītāja apliecību izsniegšanu.

Lai atvieglotu personām Latvijas vadītāja apliecību izmantošanu ārvalstīs, noteikumu grozījumos ir paredzēts sākt izsniegt starptautiskā parauga vadītāja apliecības, kuru saņemšana būtu brīvprātīga un kas tiktu izsniegtas papildus esošā, nacionālā parauga vadītāja apliecībām.

Noteikumu grozījumi paredz, ka starptautiskā vadītāja apliecība būs no papīra izgatavots A6 formāta dokuments (grāmatiņa), kuru atbilstoši 1968. gada Vīnes konvenciju par ceļu satiksmi izsniegs papildus vadītāja apliecībai. Tās plānots sākt izdot no 2020. gada 1. janvāra.

Turklāt noteikumu grozījumos izslēgts punktus, kas nosaka, ka CSDD ir jāiesniedz autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu, jo ir pilnībā ieviesta elektroniska informācijas apmaiņa starp autoskolām un CSDD par apmācību pabeigušajām personām.

Lai pilnībā novērstu iespēju, ka personas Latvijā varētu apmainīt viltotu vai lietošanai nederīgu ārvalsts vadītāja apliecību, ir pilnveidota norma, kas nosaka ārvalstīs izdotu apliecību pārbaudes kārtību. Tāpat ir precizētas normas, kas nosaka vadītāja tiesību atjaunošanas kārtību gadījumos, kad cilvēkam ir bijis noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

SM skaidro, ka CSDD ir vērsušās personas, kas vēlas kārtot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas eksāmenu ar četrriteņu mopēdiem, tāpēc noteikumu grozījumos ir ietverta iespēja nodalīt prasības eksāmeniem atkarībā no mopēda veida. Vienlaikus, ņemot vērā ka četrriteņu mopēdu vadīšanai nepieciešamās prasmes atšķiras no divriteņu mopēdu vadīšanai nepieciešamajām, noteikumu grozījumos ir paredzēts papildus kods, ar kuru vadītāja apliecībā tiktu norādīts, ka šim cilvēkam atļauts vadīt tikai četrriteņu mopēdus.

Ņemot vērā vadīšanas eksāmenu laikā notikušos negadījumus, kā arī lai rosinātu mopēdu un motociklu vadītājus lietot atbilstošu apģērbu un apavus, noteikumu projektā ir ietverta prasība eksāmena laikā lietot speciālu apģērbu, kā arī cimdus un piemērotus apavus. Šāda prakse pastāv lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu.

SM skaidro, ka pašreiz CSDD eksāmenu velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai un apliecību izsniegšanu nodrošina bez maksas. To izmanto personas, kurām jau ir mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecības un velosipēda vadītāja apliecība nav nepieciešama, tā nelietderīgi patērējot CSDD resursus. Lai to novērstu, noteikumu grozījumos ietverta norma par to, ka velosipēda vadītāja apliecību izsniedz personai, kurai nav izsniegta mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība un svītrota norma par to, ka velosipēda vadītāja tiesības var iegūt, uzrādot citu transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Turklāt velosipēdu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenu varēs pieņemt izglītības iestādēs.