Lieldienās apturēti vairāki dzērājšoferi, tostarp sieviete 3,46 promiļu reibumā

Lieldienu brīvdienās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā likumsargi pastiprinātu uzmanību pievērsa ceļu satiksmes drošībai un apturēja gan automašīnu, gan arī mopēda, motorollera un velosipēdu vadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies, būdami alkohola reibumā. Diemžēl policisti konstatēja, ka sava un citu cilvēku dzīvība un veselība mazvērtīga šķiet kādai sievietei, jo viņa sestdien centās vadīt automašīnu, būdama 3,46 promiļu reibumā. Par dažādiem pārkāpumiem ir sākti administratīvo pārkāpumu procesi un kriminālprocesi.

Vislielākās, proti, 3,46 promiles Lieldienu brīvdienās Zemgalē tika konstatētas sievietei, kura 16. aprīlī ar automašīnu "BMW 530" centās nokļūt no Ķekavas līdz Bauskai un tika aizturēta Bauskas novada Iecavas pagastā. Sākotnēji Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldes inspektors saņēma informāciju, ka automašīna "BMW 530" ir novietota stāvēšanai, daļēji aizšķērsojot autoceļa A7 brauktuvi. Kā pēc tam sieviete skaidroja – viņa vienu stundu bija nolēmusi transportlīdzeklī pagulēt. Vēlāk aculiecinieki informēja, ka minētā automašīna braucot nevar noturēt taisnvirziena kustību, izraisot vairākas bīstamas situācijas, kā arī teju nobraucot no ceļa braucamās daļas, tāpēc Reģionālās pašvaldības policists pieņēma lēmumu automašīnu apturēt, un drīz notikuma vietā arī ieradās arī Valsts policijas ekipāža. Sarunas laikā tika noskaidrots, ka sieviete sastrīdējusies ar savu vīru, tāpēc devusies uz Bausku pie drauga, bet iepriekšējā vakarā ar draudzeni savās mājās dzērusi brendiju. Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, un autovadītāja atstādināta no transportlīdzekļa vadīšanas.

Lielās piektdienas rītā Jelgavā, Cukura ielā, policisti apturēja automašīnu "Volvo V40" un konstatēja, ka tās vadītājs ir sēdies pie stūres, būdams 1,15 promiļu reibumā. Vīrietis likumsargiem atklāja, ka iepriekšējā dienā lietojis brendiju, bet 15. aprīļa rītā – alu. Autovadītājs skaidroja, ka esot jutis reibumu, taču viņš vēlējies nogādāt mājās savu draugu, tāpēc sēdies pie stūres. Policijā par notikušo tika sākts administratīvā pārkāpuma lēmums un autovadītājam piemērots naudas sods 1000 eiro, kā arī uz trīs gadiem atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Tajā pašā dienā Jelgavā, Rubeņu ceļa un Loka maģistrāles krustojumā, tika apturēta automašīna "Nissan Almera Tino" un Pasta ielā – "Dodge Caliber". Abu transportlīdzekļu vadītāji aizdomās par atrašanos narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā tika nogādāti uz medicīnisko pārbaudi ārstniecības iestādē un sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi. Vēl viens administratīvo pārkāpumu process sākts pret vīrieti, kurš 15. aprīlī Jelgavas novada Glūdas pagastā vadīja automašīnu "Volvo XC70", esot 2,57 promiļu reibumā.

Lieldienu brīvdienās Jēkabpils iecirkņa apkalpojamā teritorijā par velosipēdu vadīšanu alkohola reibumā tika sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi, par automašīnu vadīšanu alkohola reibumā – trīs administratīvo pārkāpumu procesi un viens kriminālprocess.

Svētdien, 17. aprīlī, Jēkabpils novada Mežāres pagastā vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 1,81 promiles reibumā. Policijā par notikušo tika sākts administratīvā pārkāpuma process un vīrietim piemērots naudas sods 170 eiro. Savukārt Otrajās Lieldienās, 18. aprīlī, Jēkabpils novada Salas pagastā uz autoceļa Aizkraukle – Jēkabpils 41. kilometrā sieviete vadīja automašīnu "BMW 525", būdama 2,45 promiļu reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

170 eiro sodu nāksies samaksāt vēl kādam riteņbraucējam, kurš piektdien, 15. aprīlī, Tukuma novada Zentenes pagastā vadīja velosipēdu, būdams 1,62 promiļu reibumā. Savukārt no transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām uz trim gadiem nāksies atvadīties kādam neapdomīgam vīrietim, kuru Tukuma iecirkņa amatpersonas, pildot dienesta pienākumus ceļu satiksmes uzraudzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, apturēja 18. aprīlī Tukumā, Meža ielā, vadot automašīnu "Audi A3". Viņa izelpotā gaisa pārbaudē tika konstatētas 1,09 promiles. Jāpiebilst, ka par minēto pārkāpumu paredzēts arī naudas sods no 850 līdz 1400 eiro.

Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā 16. aprīlī Vecumnieku pagastā vīrietis bija sēdies pie motorollera stūres, būdams 0,98 promiļu reibumā, savukārt 18. aprīlī Rundāles pagastā 18-gadīgs jaunietis vadīja automašīnu "Audi A6 Avant", būdams 2,48 promiļu reibumā.

No transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām uz pieciem gadiem būs jāšķiras vīrietim, kurš Otrajās Lieldienās Aucē, Aspazijas laukumā, vadīja mopēdu "Wonjan WJ50", būdams 2,11 promiļu reibumā. Administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros vēl nav pieņemts gala lēmums attiecībā uz naudas sodu, kas atbilstoši Ceļu satiksmes likumam būs no 1200 līdz 2000 eiro.

Ar bezatbildīgiem transportlīdzekļu vadītājiem Lieldienu brīvdienās nācās saskarties arī Aizkraukles iecirkņa policistiem, proti, par velosipēdu vadīšanu alkohola reibumā tika sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi, par automašīnu vadīšanu alkohola reibumā – seši administratīvo pārkāpumu procesi un divi kriminālprocesi.

Sestdien, 16. aprīlī, Aizkrauklē, Bērzu ielā, vīrietis, kuram tiesa piemērojusi transportlīdzekļa vadīšanas liegumu, vadīja automašīnu "Opel Meriva", būdams 2,71 promiles reibumā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess. Vēl viens kriminālprocess tika sākts pret vīrieti, kurš 15. aprīlī Aizkrauklē, Akāciju ielā, vadīja automašīnu "Volkswagen Passat", būdams 0,76 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Vislielāko reibumu likumsargi Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā Lieldienu brīvdienās konstatēja vīrietim, kurš 15. aprīlī Aizkraukles novada Sērenes pagastā uz autoceļa Sērene – Kalnieši pirmajā kilometrā vadīja automašīnu "Volkswagen Golf Variant", būdams 2,92 promiļu reibumā.

Lieldienās, 17. aprīlī, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un ceļu satiksmes uzraudzībā, Aizkrauklē, Gaismas ielā, policisti ievēroja automašīnu "BMW 730", kas apdzīvotā vietā, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 50 km/h, brauca ar ātrumu 79 km/h. Kad likumsargi minēto transportlīdzekli apturēja, tika noskaidrots, ka autovadītājam ir spēkā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību aizliegums, kā arī automašīnas salonā bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Veicot pārbaudi, vīrieša izelpā tika konstatētas 0,82 promiles. Policijā par notikušo sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, ir piemērots naudas sods 450 eiro. Par atļautā maksimālā braukšanas ātruma pārsniegšanu par 29 km/h ir piemērots naudas sods 80 eiro. Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā gala lēmums vēl nav pieņemts, tomēr atbilstoši Ceļu satiksmes likumam par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa pārbaudē alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, autovadītājam piemēro naudas sodu no 430 līdz 640 eiro, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Valsts policija atkārtoti aicina ikvienu transportlīdzekļa vadītāju atcerēties, ka sēšanās pie stūres, esot alkohola reibumā, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana ir bīstama ne tikai pašam transportlīdzekļa vadītājam, bet arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, un bravūrībai var būt traģiskas sekas.