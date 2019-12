No nākamā gada paaugstinās minimāli piejaucamo biodegvielas apmēru degvielai; pieaugs cenas

No nākamā gada tiks paaugstināts minimāli piejaucamais biodegvielas apmērs benzīnam un dīzeļdegvielai, paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie grozījumi noteikumos par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu.

Noteikumu grozījumu autore Ekonomikas ministrija (EM) skaidroja, ka izmaiņas paredz harmonizēt piejaucamās biodegvielas prasības ar Lietuvas un Igaunijas regulējumu.

EM atzina, ka Latvijā no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvars transportā 2018. un 2019. gadā varētu būt aptuveni 4%, kas nozīmē, ka, neīstenojot papildus pasākumus, "zaļās" enerģijas īpatsvaram transportā nav pamata palielināties līdz plānotajiem 10%.

Līdz ar to EM rosina noteikts, ka 95. markas benzīnu atļauts realizēt tikai tad, ja tam ir pievienots bioetanols ne mazāk kā 9,5 tilpumprocentu apmērā no kopējā maisījuma tilpuma, 98. markas benzīnu atļauts realizēt tikai, ja biodegvielas piejaukums nav lielāks par pieciem tilpumprocentiem, savukārt dīzeļdegvielu atļauts realizēt tikai, ja tai ir pievienota biodegviela ne mazāk kā 6,5 tilpumprocentu apmērā no kopējā maisījuma tilpuma.

Saistībā ar izmaiņām EM brīdināja, ka transportlīdzekļos, kuru motori nav paredzēti 95. markas benzīna ar 10% bioetanola piejaukumu jeb "95E10" izmantošanai ieteicams izmantot 98. markas benzīnu jeb "98E5", kurā etanola saturs ir ierobežots līdz 5% no kopējā maisījuma tilpuma.

Vienlaikus EM atzina, ka biodegvielu cenas ir augstākas nekā fosilo degvielu cenas, tāpēc, pieaugot degvielas un biodegvielas maisījuma izmaksām, attiecīgi palielināsies arī pievienotā vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi. Turklāt lielāks biodegvielas saturs degvielā palielinās degvielas patēriņu.

EM novērtējums liecina, ka noteikumu projekta pieņemšanas rezultātā realizētās dīzeļdegvielas cena varētu palielināties laika posmā no 1. aprīļa līdz 1. novembrim par ne vairāk kā 1-2 centiem un 95. markas benzīna cena varētu pieaugt par ne vairāk kā 4-5 centiem.

Prognozējams, ka minēto izmaiņu rezultātā valsts budžetā 2020. gadā veidosies papildus PVN ieņēmumi 13,52 miljonu eiro apmērā un akcīzes nodokļa ieņēmumi – 10,28 miljonu eiro apmērā.