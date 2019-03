Par 'Eiropas Gada auto 2019' atzīts elektriskais 'Jaguar'

Ženēvas autoizstādes priekšvakarā Eiropas Gada auto konkursa organizatori nosaukuši 2019. gada balsojuma rezultātus – prestižo "Eiropas Gada auto 2019" titulu ieguvis elektriskais "Jaguar I-Pace". Šī ir arī pirmā "Jaguar" markas automobiļa uzvara Eiropas Gada auto konkursa vēsturē.

Pirmo reizi konkursa 55 gadu vēsturē divi pirmo vietu automobiļi ieguvuši vienādu punktu skaitu – 250 punktus ieguva gan elektriskais "Jaguar I-Pace", gan franču sportiskais "Alpine A110". Uzvarētājs tika noteikts pēc tā, kurš no tiem žūrijas balsojumā saņēmis visvairāk maksimālo punktu vērtējumā – 18 par " Jaguar" un 16 par "Alpine".

Tikai ar trim punktiem no abiem līderiem "Eiropas Gada auto 2019" fināla balsojumā no abiem līderiem atpalicis jaunais "KIA Ceed", bet tā konkurents "Ford Focus" ar 235 punktiem ierindojās ceturtajā vietā. Tālākais vietu sadalījums fināla septiņniekā ir šāds – "Citroen C5 Aircross" (210 punktu), "Peugeot 508" (192) un "Mercedes-Benz" A-klase (116).

Atgādinām, ka analoģiskā konkursā Latvijā titulu "Latvijas Gada auto 2019" ieguva "KIA Ceed", savukārt Igaunijā laurus plūca "KIA Stinger", bet Lietuvā – "Peugeot 508".

Pērn par Eiropas Gada auto tika atzīts "Volvo XC40", bet gadu iepriekš – "Peugeot 3008". Līdz šim elektromobiļi Eiropas Gada auto konkursā galveno titulu bija ieguvuši 2012. gadā – "Opel Ampera"; un 2011. gadā – "Nissan Leaf".

"Jaguar I-Pace" ir aprīkots ar diviem elektromotoriem (pa vienam uz katras riteņu ass), no kuriem katrs attīsta 200 zirgspēku jaudu. Savukārt 400 ZS elektromotoru kopējais griezes moments sasniedz 696 ņūtonmetrus. Elektromotori enerģiju iegūst no 90 kWh akumulatora komplekta, kas nosedz visu grīdu. No vietas līdz 100 km/h "Jaguar i-Pace" paātrinās 4,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 200 km/h. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes šis elektriskais "Jaguar" spēs nobraukt līdz 480 kilometru distanci.

"Jaguar I-Pace" cena Latvijā ir no 82 200 eiro.