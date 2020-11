Plašu rezonansi sabiedrībā izraisījusi jaunievēlētās Rīgas domes iniciatīva jau tā samērā šaurajā Aleksandra Čaka ielā ieviest velojoslu. Pieredzējušais autožurnālists Pauls Timrots sarunā ar pensionēto Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) komisāru Reini Pozņaku podkāstā "Lielā sprādziena teorija" pamato, kādēļ šāda iniciatīva ir nepārdomāta un nepareiza.

"Tas ļaunums, ar kādu mēģina uzbāzt to velosipēdu, nevis skaidrot un piedāvāt, ir līdzīgs, kā stāstīt "aifons ir baigi labais, man tāds ir"! Tev mācas ar to virsū, bet tu neredzi tajā jēgu un tajā nekādas lielās jēgas arī nav. Tie, kuri nes to velosipēda karogu, nepasaka, ka tas ir transports, kas domāts ierobežotam lokam – no viena līdz kādiem 20 kilometriem dienā," skaidro Pauls Timrots.

Ņemot vērā, ka velojosla Čaka ielā ir Rīgas domes eksperiments, tad tikpat labi, lai mazinātu sastrēgumus šajā ielā, kur trolejbuss palicis nu vairs tikai trešajā vietā, varētu "paeksperimentēt", atjaunojot veco, padomju laika kārtību, kad pa pilsētas maģistrālo Brīvības ielu transporta plūsma ceļu gar Brīvības pieminekli turpina cauri Vecrīgai.

"Atceros no bērnības, kad uz Kaļķu ielas bija jāpiekļaujas pie sienas, kad trolejbuss brauca. Apliekam ar smilšu maisiem Brīvības pieminekli, lai nevibrē no trolejbusiem! Par ko nē? Krievi taču pieminekli nesagāza. Mēs tad arī tā varam," idejas par "eksperimentiem" turpina virpināt Timrots.

"Pat ja pārtaisa kā Tērbatas ielu vasarā – puķes sanesa un kabeļus pa vidu savilka tā, ka ar velosipēdu nevar pabraukt. Tad tas būtu tas rotaļu laukums pilsētas bērniem? Urbānie bērni tagad tur pavadīs visu savu bērnību? Vērmanes dārzā sēnes lasīs un skudru pūžņus pētīs? Savukārt izskaloto dzintaru meklēs Rīgas kanālmalā?" dažas labas organizācijas fantāzijas par "pilsētu cilvēkiem" komentē Timrots.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti vienojušies, ka Čaka un Marijas ielā tiks ierīkotas eksperimentālās velojoslas.