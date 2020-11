Pauls Timrots: Kreisie liberāļi un kreisie pagriezieni

Šobrīd, kad notiek eksperimenti ar Aleksandra Čaka ielu, izskatās, ka kāds ir piebēris par daudz sāli un mēģina tagad to visu labot ar cukuru. Viens no variantiem, kā Čaka ielu uztaisīt cukurā, pēc eksperimenta autoru domām, ir izveidot kreiso pagriezienu no Zemitāna tilta uz Pērnavas ielu.

Kad sākās Čaka ielas eksperiments, bija stāsts, ka viss būšot "bumbās" – pietikšot vietas automašīnām, trolejbusiem un velosipēdiem. Kopš jau pāris nedēļas Čaka ielā ir ieviestas velojoslas, kļuvis skaidrs, ka visiem vietas tomēr nepietiek. Pirmais no kā varētu tikt vaļā, kā jau tas pilsētas centrā ir pieņemts, – no automašīnām. Līdz ar to tagad ir izdomāts priekšlikums, ka automobiļu plūsmu Čaka ielā varētu mazināt ar kreiso pagriezienu pēc Zemitāna tilta centra virzienā.

Tie, kuri tagad brauc pa Čaka ielu, varbūt nemaz neatceras, ka agrāk šis Čaka un Pērnavas ielas krustojums bija visbīstamākais un visbriesmīgākais krustojums Rīgā. Šeit notika daudz avāriju, jo bija atļauts kreisais pagrieziens visos virzienos. Tagad krustojums ir sakārtots un kreisais pagrieziens tajā vairs nav atļauts.

Būtībā, ja ļoti vajag, var tos modernos luksoforus saregulēt tā, ka kreisais pagrieziens ir kaut cik drošs, bet tad šeit veidosies milzīgs gaidīšanas laiks, jo luksofora darbībai būs jāparedz kādas sešas dažādas fāzes. Kāds varbūt teiks, ka labas idejas vārdā ir jēga pārveidot luksoforu ar sešām fāzēm, bet nekas labāk jau nekļūs, jo ilgi būs jāgaida ne tikai automobiļiem, bet arī gājējiem, lai šķērsotu ielu. "Tas nevar sanākt labi!" uzskata Pauls Timrots.

Jau tagad tie, kuri vēlas pēc Zemitāna tilta nokļūt pa kreisi uz Pērnavas ielu, aizbrauc līdz Krišjāņa Barona ielai, apgriežas braukšanai pretējā virzienā un brauc taisni pāri Čaka ielai. Un pat ja būs atļauts kreisais pagrieziens no Zemitāna tilta, vai autobraucēji to izmantos? Ja braucēja mērķis ir centrs, tad tāpat tas brauks pa Čaka ielu, uzskata Timrots.

Kad šobrīd daļā Marijas un Čaka ielas ir savilktas velojoslas, posmā pirms Zemitāna tilta Čaka ielai ir trīs joslas katrā virzienā. Tā šobrīd ir lieka izšķērdība, jo tālāk jau Čaka ielā automobiļiem palikusi vairs tikai viena josla katrā virzienā. Tādēļ būtu jēga šajā Čaka ielas platajā posmā izveidot apgriešanās joslu, lai tie, kuri vēlas pēc Zemitānu tilta nokļūt pa kreisi uz Pērnavas ielu, var izdarīt apgriešanos braukšanai pretējā virzienā un tad uz Pērnavas ielu nogriezties pa labi, ierosina TV3 raidījuma "Zebra" vadītājs.

"Es pat domāju tā, ja man pat bērnība kļuva skaidrs, ka mīklu, kurai piebērts par daudz sāls, nav iespējams izlabot ar cukura piebēršanu, tādēļ to izmetu ārā. Varbūt arī šo Čaka ielas eksperimentu arī vajadzētu izmest un sākt kaut kā savādāk, kamēr neesam iztērējuši vēl vairāk mantas un pēc tam sapratuši, ka nav garšīgi," rezumē Pauls Timrots.