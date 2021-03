Pēc kādiem faktoriem autovadītāji izvēlas riepas

Pavasarī ir laiks mainīt ziemas riepas uz vasaras riepām – tās ir atļauts mainīt no 1. marta. 83% autovadītāju riepu maiņu veic valstī noteiktajos termiņos, savukārt tikai 2% īpaši šos termiņus neievēro, liecina "GO atbildīgas braukšanas indekss" veiktais pētījums sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu (DBS).

Pētījums atklāj, ka riepu maiņas termiņus vairāk neievēro vīrieši – 4%; savukārt sievietes ir krietni atbildīgākas – tikai 1% neievēro termiņus. Tāpat sadalījušies respondenti, kuri atbildējuši, ka ne vienmēr riepas nomaina laicīgi. Tāpat arī vienmēr riepas nomaina par 6% vairāk sieviešu, kā vīriešu.

Lūgti sarindot piecus faktorus, pēc kuriem veic riepu iegādi, kvalitāti 44% autovadītāji norādījuši kā primāro faktoru, 31% – kā sekundāru. Ražotājs un cena kā faktori sadalījušies ļoti līdzīgos rezultātos. 29% cenu norādījuši kā prioritāro faktoru, 28% kā sekundāro, savukārt 23% – kā trešo svarīgāko. Ražotāju ceturtā daļa (25%) atzīmējuši kā ceturto no pieciem faktoriem.

35% autovadītājiem iepriekšējā pieredze ieņem ceturto no piecām vietām riepu izvēlē, savukārt citu pieredze vairāk nekā pusei (58%) ir pēdējais faktors.

"Mūsu reģionā, kurā ir izteiktas ziemas un vasaras, ir ļoti svarīgi sekot līdzi, lai automašīna būtu aprīkota ar laikapstākļiem atbilstošām riepām. Es neieteiktu steigties pavasarī pēc iespējas ātrāk pāriet uz vasaras riepām. Kad vidējā gaisa temperatūra nedēļu no vietas ir vismaz +10 grādi, tad var sākt domāt par pāriešanu uz vasaras riepām. Tai pašā laikā neiesaku arī atstāt ziemas riepas pārāk ilgi," pieredzē dalās DBS direktors Jānis Vanks.

Latvijas likumdošana paredz, ka no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Līdz ar to uz vasaras riepām drīkst pāriet, sākot no 1. marta, taču tas ir jādara, ņemot vērā reālos laikapstākļus, nevis datumu kalendārā. Vēl pirms dažām dienām to pierādīja arī Rīgas reģiona policijas saņemtie vairāk kā 100 izsaukumi diennakts laikā – daļā no avārijām vainīgs ir tieši slidenais ceļš.

"Svarīgi ir arī sekot līdzi tam, kādā stāvoklī ir riepas, kuras tiek izmantotas atkārtoti. Ir zināma situācija, kad automašīnai rudenī ir izieta tehniskā apskate, kad ziemas riepai ir tikai 4 mm protektora atlikums, un auto īpašnieks uzskata, ka visu ziemu varēs droši braukt. Taču jāatceras, ka 4 mm protektors ir minimālais pieļaujamais. Tas nozīmē, ka aptuveni mēneša laikā šīs riepas vairs neatbildīs ceļu satiksmes noteikumiem un būs, faktiski, bīstamas satiksmei ziemas apstākļos." stāsta Vanks.

"Arī riepu pareizai glabāšanai ir liela nozīme. Tās nedrīkst turēt ārā, īpaši tiešu saules staru ietekmē. Gumija var ļoti ātri zaudēt savas elastības funkcijas, kas noteikti padarīs šādas riepas par bīstamām. Labāk tās turēt kādā telpā, ēnā, un, ja tās ir saliktas viena virs otras, ik pa laikam samainīt tās vietām, lai nav tā, ka vienai riepai ir vislielākais svars virsū, jo ilga turēšana var izmainīt riepas karkasa formu, var sākt veidoties deformācija," rezumē DBS direktors.