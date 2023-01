'Peugeot 408' kā vidutājs starp universāli un apvidnieku

Cilvēki jaunas lietas pieņem vieglāk, ja spēj pielīdzināt tās kaut kam, ko jau zina. Tāpēc kuriozi atklājumi un zinātniskās inovācijas bieži vien tiek atainotas līdzās parastam, visiem labi zināmam priekšmetam – monētai, sērkociņu kastītei vai pat pašam atklājējam. Izņēmums šajā ziņā nav arī auto žurnālisti – arī viņi apmulst, ja kādu jauno mašīnu ir grūti iekļaut tradicionālajās kategorijās.

Viens no jaunākajiem šāda veida piemēriem ir franču "Peugeot 408". Vairāku īpatnību dēļ tam ir grūti atrast tiešus sāncenšus, tāpēc šis auto liek ieslīgt dziļās diskusijās pat pieredzējušākajiem apskatniekiem. "Peugeot 408" tuvākais konkurents ir tehnoloģiski radniecīgais "Citroën C5 X", bet patiesībā jauno modeli var pieskaitīt uzreiz divām kategorijām – 4,7 m garā virsbūve ļauj to salīdzināt ar C segmenta universāļiem, taču 1,48 m augstuma dēļ tas vairāk atgādina krosoveru.

Nosaukums mulsina

Neizpratni rada "Peugeot" izvēlētais modeļa apzīmējums. Iepriekš 400. sērija bija vidējā klase ar dažādām virsbūvēm, bet Eiropā pēdējam 407. modelim sekoja "Peugeot 508". Tā kā "408" var uzskatīt par krosoveru, rodas vēl viena dilemma – vai nosaukumā nevajadzēja būt divām nullēm?

"Saskaņā ar ierasto nomenklatūru "408" bija jāsauc par "4008", un tam vajadzēja ieņemt vietu starp 3008. un 5008. sēriju. Tad tas būtu tieši aizstājis modeli "4007", kas tika izstrādāts sadarbībā ar "Mitsubishi". Tomēr "4007" bija septiņvietīgs SUV, savukārt šī ir slaida kupeja, ko "Peugeot" pats dēvē par fāstbeku," raksta britu izdevuma "Autocar" žurnālists Džeimss Disdeils.



Viņš jaunā modeļa koncepciju raksturo šādi: tas ir franču mēģinājums apvienot kupejas izskatu ar pilsētas apvidnieka praktiskumu.

"Izteiksmīgās virsbūves virsmas, reljefās aizmugurējās riteņu arkas un zīmīgais LED ārējais apgaismojums izceļ jauno "408" uz citu auto fona. Turklāt tas ir nedaudz īsāks par "C5 X", tāpēc izskatās brašāks un solīdāks," skaidro Džeimss.

Spēka agregāti un balstiekārta

Pēc Džeimsa Disdeila domām, vēl interesantāki par unikālajiem riteņu diskiem ir izvirzījumi virs aizmugurējām jumta statnēm, ko dēvē par kaķa ausīm. To funkcija ir divējāda – novirzīt gaisa plūsmu uz bagāžas nodalījuma durvju malu, kā arī nomaskēt nelīdzenumus uz jumta, kas radušies, inženieriem mēģinot iegūt vairāk vietas aizmugurē sēdošajiem pasažieriem.

"Peugeot 408" ir pieejams ar diviem dažādiem "plug-in" hibrīda agregātiem. Vājākā versija ir aprīkota ar 150 ZS, bet jaudīgākā – ar 180 ZS 1,6 litru benzīna dzinēju. Abām versijām ir uzstādīts arī 81 kW elektromotors. Kopējā jauda, kas caur astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu tiek novadīta uz priekšējiem riteņiem, ir attiecīgi 180 un 225 ZS. Eiropā tiek piedāvāts arī 1,2 litru benzīna dzinējs ar 130 ZS jaudu. Šis trīscilindru spēka agregāts izceļas ar augstu efektivitāti un atbilst jaunākajiem izmešu standartiem. Dīzeļdzinēji šim modelim netiks piedāvāti, taču ražotājs jau gatavo simtprocentīgi elektrisko versiju – "e-408".

Uz ārkārtīgi līkumotiem ceļiem iezīmējas astoņpakāpju automātiskās pārnesumkārbas trūkumi. "Brīžos, kad bija nepieciešams maksimāls paātrinājums, hibrīddzinējs likās iemidzis. Turpretī ātrākos ceļa posmos bija skaidri jūtams, ka "Peugeot" inženieri ir īsti balstiekārtas meistari. Tur var just, ka stūres sistēma ir precīza un rada labu atgriezenisko saiti. Pat ar 20 collu riteņiem auto pietiekami ātri reaģēja uz stūresrata pagriešanu. Arī balstiekārta ir labi noregulēta – mašīna ir precīzi kontrolējama un tajā pašā laikā – komfortabla," iespaidos dalās Džeimss Disdeils.

Piestāv visas krāsas

Autožurnālistam Normundam Avotiņam īpaši patīkams šķiet "Peugeot 408" plašais salons, kurā ir pat vairāk vietas nekā pašreizējās paaudzes "508" sedanā. Liftbeks ir arī diezgan plats (1,86 m bez spoguļiem), tāpēc pat gari cilvēki priekšējos sēdekļos būs pietiekami tālu viens no otra, lai elkoņi nesaskartos.

"No ārpuses šī automašīna atgādina pēdējos gados ļoti iecienītos "Audi Sportback", taču tajā pašā laikā ir pilnīgi citāda. Virsbūve ir ļoti praktiska – ērti iekāpt, plaši atveras bagāžnieka durvis, un sēdekļiem ir plašas regulēšanas iespējas," skaidro Normunds.

Lai arī skaistums ir subjektīvs jēdziens un viedokļi var atšķirties, Normunds Avotiņš "Peugeot 408" dizainu vērtē pozitīvi. Viņš gan pieļauj, ka kādam var nepatikt melnie plastmasas elementi virsbūves apakšā. Pēc žurnālista domām, tas ir risinājums ar uzsvaru uz funkcionalitāti, jo plastmasas detaļas nosedz izvirzītās, mazāk aizsargātās virsbūves zonas – mīkstākas detaļas pie sliekšņiem mehāniska bojājuma gadījumā tik viegli neplaisās.

"Neapstrīdama jaunā "408" virsbūves priekšrocība ir tāda, ka auto izskatās labi jebkurā krāsā. Acij tīkama ir pat baltā, kas maksimāli atstaro gaismu. Tas ir rets gadījums, runājot ne tikai par jaunākajiem modeļiem, bet arī aplūkojot visu spēkratu dizaina vēsturi kopumā," piebilst žurnālists.

Aprīkojums kā daudz dārgākiem auto

Igauņu žurnālists Aivars Pau, kurš arī piedalījās jaunpienācēja testos, vērš uzmanību uz bagātīgo aprīkojumu, tostarp tehnoloģijām, kas parasti sastopamas dārgākās automašīnās. Apsildāms stūresrats, elektriski atveramas bagāžnieka durvis, ko aktivizē ar kājas žestu, adaptīvā kruīzkontrole un priekšējie sēdekļi ar masāžas funkciju ir tikai daži aprīkojuma piemēri, kas garantē maksimālu komfortu.

"Ja jums patīk klausīties mūziku, varat pasūtīt "Focal" sistēmu ar 10 skaļruņiem, un, ja vēlaties vienmēr elpot tikai lielisku gaisu, automašīnu var aprīkot ar modernu papildu gaisa attīrīšanas sistēmu. Ja jums patīk dabiskais apgaismojums, izvēlieties elektriski vadāmu panorāmas stikla jumtu," iesaka Aivars Pau.

Sēdekļi ar masāžu ilgu laiku bija ekskluzīva greznāko auto privilēģija, ko varēja atrast tādos modeļos kā "Bentley Mulsanne", "Audi A8", "Lexus LS" un "Jaguar XJ". "Peugeot" viens no pirmajiem ražotājiem šo tehnoloģiju sāka piedāvāt arī modelī, kas bija pieejams plašākam pircēju lokam, – 3008. sērijā. Tagad tādu pašu komfortu var baudīt arī "Peugeot 308" un "408" pircēji.

Ikviens vēlējās iesaistīties jaunajā projektā

Viens no testētājiem bija arī video apskatu redaktors vienā no Lielbritānijas lielākajiem auto iegādes ceļvežiem "What Car?" Dags Revolta. Viņš zina teikt arī, ka jaunais "Peugeot 408" tika izstrādāts neparasti ilgi – septiņus gadus, taču modeļa tapšanā sniegt savu ieguldījumu vēlējies ikviens kompānijas inženieris un dizainers.

Kā pēc testa analizē Dags, vadītāja sēdvieta ļoti līdzinās modelim "308" un atkarībā no sēdpozīcijas stūresrata novietojums nebūs visiem pieņemams, taču ekrānu izkārtojums un "i-Toggle" īsceļu pogas ir lieliski ergonomikas risinājumi. "Jaunajā "408" tu, protams, jūti, ka sēdi nedaudz augstāk kā 308. modelī. Taču tas ir tikai tāpēc, ka mašīnai ir augstāks klīrenss," komentē Dags Revolta.

Uzbūves specifikas dēļ "408" "plug-in" hibrīda bagāžnieka tilpums ir 471 litrs, bet liftbekam ar benzīna dzinēju tas sasniedz 536 litrus. Vēl lielāku praktiskumu iespējams iegūt vien prāvākā universālī, piemēram, "Škoda Superb", kā bagāžnieka tilpums sasniedz 660 litrus.