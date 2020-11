Neviena torte un nevienas svecītes – tieši tik pieticīgi 60 gadu jubileju, kopš Zaporožjes automobiļu rūpnīcā (ZAZ) no konveijera noripoja pirmais vieglais automobilis, oktobrī atzīmēja (precīzāk – neatzīmēja) pats ražotājs. Padomju Savienība ar cenā salīdzinoši pieejamiem ZAZ spēkratiem plānoja apsteigt Amerikas Savienotās Valstis iedzīvotāju automobilizācijā, tomēr, kā zinām, šis plāns ne tuvu neizdevās. Turklāt ZAZ jau labu laiku vieglos automobiļus pati neražo, līdz ar to svinībām uzņēmumā, kas tagad pamatā montē autobusus, nav bijis nekāda pamata. Tomēr šo apaļo jubileju ar kopīgiem braucieniem atzīmēja ZAZ entuziastu klubi Ukrainā un citviet bijušās Padomju Savienības teritorijā.

1960. gada 25. oktobrī no Zaporožjes automobiļu rūpnīcas konveijera noripoja pirmais tās vieglais pasažieru automobilis – "ZAZ 965" jeb "vabolīte", kā to dēvēja sabiedrība latviešu valodā (krieviski gan to dēvēja par "gorbatij" jeb "kuprainais").