Seši soļi ceļā uz drošu pārvietošanos ar auto ziemā

Tuvojoties arvien aukstākam laikam, aizvien biežāk nākas saskarties ar problēmām, kas skar automašīnu – nespēja iedarbināt akumulatoru, degvielas sistēmas darbības traucējumi, nepiemērotas degvielas izvēle, kā arī auto vadītāja vislielākais bieds – slidens ceļa segums.

"Neste Latvija" valdes loceklis un mazumtirdzniecības vadītājs Armands Beiziķis sniedz praktiskus padomus, kā izvairīties no pārbaudījumiem, ar ko visbiežāk saskaramies, gaisa temperatūrai nokrītot zem nulles, lai jūs un jūsu tuvinieki gada aukstākajos mēnešos justos droši atrodoties uz ceļa.

Droša braukšana ziemā

Lai uz ceļa ziemā un slidena seguma justos droši, jāņem vērā vairāki noteikumi – izvēlies ceļa segumam atbilstošu ātrumu, tas samazinās slīdēšanas draudus; ievēro drošu distanci no priekšā braucošās automašīnas, lai spētu savlaicīgi bremzēt, kad tas nepieciešams.

Ziemā arī vēlams neizmantot kruīza kontroli, jo tas var radīt papildu riskus, zaudējot kontroli pār savu transportlīdzekli saslīdēšanas gadījumā. Svarīgi atcerēties, ka drošas braukšanas pamatā ir pārdomātu lēmumu pieņemšana dažādās situācijās, kā arī koncentrēšanas tikai auto vadīšanai, aizmirstot par papildu nodarbēm tās laikā.

Izvēlies piemērotu degvielu

Lai izvairītos no degvielā esošo parafīna daļiņu kristalizēšanās, kas var radīt degvielas sistēmas darbības traucējumus, noteikti jāizmanto ziemas dīzeļdegvielu. Ja tomēr bākā joprojām ir vasaras dīzeļdegviela, kuras sabiezēšanas dēļ auto nav iespējams iedarbināt, ieteicams automašīnu iestumt siltā garāžā un pagaidīt, kamēr bākā esošā vasaras dīzeļdegviela sasilst. Ugunsdrošības apsvērumu dēļ noteikti nevajadzētu izmantot sildierīces degvielas tvertnes sasildīšanai.

Atcerieties arī, ka degvielas tvertnei ziemā vienmēr jābūt pilnai, jo tas pasargās no kondensāta veidošanās bākā, kas pārvēršas par ūdeni un, nokļūstot degvielā, var veicināt tās sasalšanu.

Pārbaudi jauktās degvielas saduļķošanās temperatūru

Pazeminoties gaisa temperatūrai, dīzeļdzinēju automašīnu īpašniekiem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību dīzeļdegvielas marķējumam un tā piederību aukstumizturības klasei. Izvēloties ziemas dīzeļdegvielu, jāņem vērā ne tikai degvielas sasalšanas temperatūra (CFPP), bet arī saduļķošanās temperatūra (CP). Tā ir temperatūra, pie kuras dīzeļdegvielā esošie parafīni sāk kristalizēties un veido sabiezējumus, kas, savukārt, var nosprostot filtra mikroporas, apgrūtinot degvielas padevi.

Pārliecinies par akumulatora darbību

Zema gaisa temperatūra var negatīvi ietekmēt arī automašīnas akumulatoru un tā darbības spējas. Tādēļ ieteicams pārbaudīt akumulatora darbību un tā savienojumu nolietojumu servisā, lai jau savlaicīgi konstatētu iespējamās problēmas. Ja ziemas laikā neizdodas auto iedarbināt akumulatora dēļ, tad nāksies vien meklēt kāda autovadītāja palīdzību, lai "piepīpētu" auto.

Pārliecinies, ka varēsi atvērt durvis

Lai būtu drošs, ka no rīta varēsi atvērt auto durvis, ieteicams pārbaudīt, vai durvju gumijas ir sausas, un uz tām drošības pēc izsmidzināt eļļošanas līdzekli "WD-40" (vai līdzvērtīgu), kas pasargās durvis no aizsalšanas. Ja tomēr gadījies, ka durvis ir aizsalušas, vienkāršākais veids ir apliet tās ar verdošu ūdeni. Tas, protams, ir jādara uzmanīgi, jo krasas temperatūras maiņas stiklus pakļauj saplaisāšanas riskam.

Mazgā automašīnu pēc iespējas retāk

Aukstā laikā ievērojamu kaitējumu automašīnai var nodarīt uz ielām un ceļiem kaisītais sāls un, lai izvairītos no rūsas veidošanās, autovadītāji regulāri veic automašīnas mazgāšanu. Tomēr aukstos laikapstākļos, lai izvairītos no durvju un logu aizsalšanas, to ieteicams darīt pēc iespējas retāk. Ja esi izlēmis mazgāt auto, tad noteikti pirms došanās ceļā pārliecinies, ka automašīna ir kārtīgi nožuvusi un durvju gumijas ir sausas.

Pirms braukšanas sasildi kvēlsveces

Jaunas kvēlsveces noteikti darbosies daudz labāk, un auto iedarbināšana būs vieglāka. Ziemas laikā iedarbinot automašīnu, ieteicams kvēlsveces nedaudz pasildīt, vairākas reizes pagriežot aizdedzes atslēgu un tikai tad censties iedarbināt savu spēkratu.