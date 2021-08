Sievietes vasarā veic rūpīgāku auto pārbaudi nekā vīrieši

54% autovadītāju norāda, ka vasaras sezonā veic automašīnas bremžu, balstiekārtu un tehnisko šķidrumu (dzesēšanas šķīdumu, motoreļļu, transmisijas eļļas, bremžu šķīduma) pārbaudi. 20% veic tikai tehnisko šķidrumu pārbaudi, 6% – tikai bremžu pārbaudi, 3% pārbauda tikai balstiekārtas, bet 23% neveic nekādas pārbaudes, liecina "GO atbildīgas braukšanas indeksa" dati.

Pētījums liecina, ka vasaras sezonā auto pārbaudes biežāk izvēlas veikt sievietes (56% veic visu minēto aspektu pārbaudi), nekā vīrieši (attiecīgi 53%). Analizējot atsevišķās pārbaudes, redzams, ka sievietes biežāk veic bremžu pārbaudi, bet vīrieši – balstiekārtu un tehnisko šķidrumu pārbaudes.

Drošas braukšanas skolas (DBS) vadītājs Jānis Vanks norāda: "Bremžu pārbaude nereti ir viena no tām lietām, ko autovadītāji atstāj novārtā, un defekti atklājas tikai tehniskās apskates laikā, taču bremžu un to šķidruma koncentrācijas līmeņa pārbaudei un bremžu šķidruma savlaicīgai nomaiņai ir ļoti liela nozīme bremžu mehānismu darbībā."

Analizējot autovadītāju paradumus dažādos reģionos, redzams, ka aktīvākie ir Kurzemes autoīpašnieki – visu minētu aspektu pārbaudi Kurzemē veic 62% autobraucēju. Tad seko Latgale (56%), Pierīga (55%), Rīga (54%), Zemgale (49%) un Vidzeme (48%).

Autovadītāji vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem visbiežāk norādījuši, ka veic gan bremžu, gan balstiekārtu un gan tehnisko šķidrumu pārbaudes (58%), kamēr vecuma grupās no 18 līdz 29, no 40 līdz 49 un no 50 līdz 59 gadiem to veic 54% autovadītāju, bet vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem – 51%.

Pētījumā, kas veikts maijā, piedalījās 1007 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.