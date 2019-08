'Toyota' hibrīdauto pārdošanas apjoms pieaudzis par 43%

Šī gada pirmajos sešos mēnešos "WESS Motors Toyota" hibrīdauto pārdošanas apjoms audzis par 43%, salīdzinot ar to pašu laika periodu pērn, kamēr kopējie pārdošanas apjomi auguši par 7,5%.

Kopš šī gada sākuma "WESS Motors Toyota" pārdevis 850 jaunu "Toyota" auto, no kuriem 38% jeb 319 bija hibrīdauto. Tas ir par 10% vairāk nekā 2018. gadā. Tas ir straujākais pieprasījuma pieaugums pēc hibrīdtehnoloģijām pēdējo gadu laikā, ko veicināja gan jaunu "Toyota" modeļu piedāvājums ar hibrīda tehnoloģiju, gan arī pieaugošā iedzīvotāju interese par apkārtējai videi draudzīgākiem mobilitātes risinājumiem.

"Šī gada otrajā ceturksnī Latvijā pārdoto "Toyota" hibrīdauto skaits pieaudzis par 56%. Viennozīmīgi visā pasaulē šobrīd aktuāls ir vides jautājums, tāpēc iedzīvotāji priekšroku dod videi draudzīgākiem auto, kas nodrošina tādu pašu braukšanas komfortu un papildus sniedz degvielas ekonomiju," norāda Aleksejs Radionovs, AS "WESS" izpilddirektors.

"Runājot par hibrīdauto, mēs runājam par tīru enerģiju – tie patērē mazāk degvielas un ievērojami samazina CO2 emisijas. Saskaņā ar "Toyota" zīmola attīstības stratēģiju, visi jaunie "Toyota" auto modeļi tiek piedāvāti arī ar hibrīda dzinēju, jāatzīst, ka pieprasījums pēc hibrīdauto ar katru gadu pieaug," rezumē Radionovs.

Kopš šī gada sākumā "WESS Motors Toyota piedāvā jaunākās paaudzes "Toyota Corolla" modeļus, kas pieejami ar hibrīda dzinēju un ir vieni no visu laiku pārdotākajiem automobiļiem autobūves vēsturē, vienlaikus tas ir arī viens no pieprasītākajiem "Toyota" modeļiem Latvijā un nemainīgi viens no populārākajiem "Toyota" auto modeļiem Latvijas pircēju vidū.

"WESS Motors Toyota" pārdošanas rādītāji liecina, ka populārākie "Toyota" automobiļu modeļi šī gada pirmajos sešos mēnešos bija "RAV4", "Corolla" un "Yaris".

2018. gadā "WESS Motors Toyota" pārdeva 1415 jaunas "Toyota" automašīnas, kas bija par 98 auto vairāk nekā 2017. gadā. Gandrīz viena trešā daļa jeb 28% no pārdotajiem auto pērn bija hibrīdauto.