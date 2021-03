Šoreiz raidījumā "Tavs Auto TV" ir spēkrats, kurš, uz to raugoties no priekšas, izliekas par "Jeep Wrangler", lai gan patiesībā ir kas pavisam jauns un Eiropas tirgū neredzēts – "Jeep Gladiator" ir lielākais un būtībā pat iespaidīgākais no šīs markas spēkratiem, ko iespējams iegādāties. Tas ir jaudīgāks un garāks par "Wrangler". Un tam ir pilnvērtīga izmēra salons un kravas kaste.

Pie šī "monstra" stūres raidījums aicinājis sēsties cilvēku, kura dzīve ir saistīta ar mežu un kokapstrādi. Edijs Ošs ir SIA "Palleteries" īpašnieks – šī palešu dēlīšu ražotne tikusi atzīta par vienu no labākajiem eksportspējīgajiem uzņēmumiem Latvijā. Un arī automobiļi Edijam nav sveši – viņš jau četrus gadus piedalās rallijkrosa sacensībās un ir ieguvis sporta meistara titulu autokrosā. Šajā sporta veidā viņš ir divkārtējs čempions un neskaitāmas reizes kāpis uz pjedestāla.

Pateicoties pagarinātajai riteņu bāzei, "Jeep Gladiator" gaita, braucot pa šoseju, ir gana komfortabla. Tas ir par teju pusmetru garāks nekā "Wrangler". Sēžot pie tā stūres, nerodas sajūta, ka vadāt 2,4 tonnas smagu auto. Arī auto dzinējs ir vairāk nekā atsaucīgs. Gladiator ir aprīkots ar trīs litru V6 turbopūtes dīzeļdzinēju, kas spēj nodrošināt līdz pat 264 ZS lielu jaudu un 600 Nm griezes momentu. Tas patiešām ir jūtams: ar šo auto var pat braukt sānslīdēs, griezt "saulītes" un, protams, ja izmantosiet to darbam, vest 613 kg vai vilkt 2722 kg smagu kravu. Un kas ir pats patīkamākais – tā vidējais degvielas patēriņš ir nieka 9,8 litri uz 100 km.



Grūti pat iedomāties, kādu šķēršļu priekšā "Gladiator" būtu gatavs padoties. Tā "4×4 Selec-Trac" pilnpiedziņas sistēma ir pielāgota dažādiem braukšanas apstākļiem – no 2WD uz 4H režīmu iespējams pāriet arī gaitā, braucot ar ātrumu līdz 74 km/h. Taču, ja peļķes un dubļi kļūst dziļāki, varat izvēlēties arī pazeminātos pārnesumus.

Neskatoties uz to, ka šo auto varētu saukt arī par "stilīgu traktoru", kurš perfekti pielāgots lietošanai koplietošanas satiksmē, "Gladiator" ir gana izsmalcināts un moderns auto. Augstas klases salona apdare un virkne visdažādāko asistentu palīdzēs justies pie šī auto stūres drošāk un pārliecinošāk – augstas izšķirtspējas atpakaļskata un gaitas kameras palīdzēs manevrēt šaurākos apvidos un bezceļā, un virkne ar pasīvajām un aktīvajām drošības sistēmām paglābs jūs no nepatīkamiem mirkļiem, ja nu uz mirkli būsiet zaudējis vērību pie stūres.

Runājot par cenu… "Gladiator" nav lēts, tas maksā, sākot no 64 tūkstošiem eiro. Bet ir kāda nianse. Ņemot vērā to, ka tas ir ne tikai sasodīti stilīgs, bet arīdzan ir darba zirgs, tas ietilpst N1 kategorijā. Reģistrējot to uz uzņēmumu, ir iespējams atgūt PVN gan no auto, gan auto ekspluatācijas materiāliem.