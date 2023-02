15. februārī ap sešiem vakarā Valsts policija saņēma zvanu no kāda aculiecinieka, kurš ziņoja, ka Rīgā pa Krasta ielu brauc kāds automašīnas "Mercedes-Benz" vadītājs, kurš, iespējams, ir iereibis, jo viņa braukšanas veids ir aizdomīgs un neadekvāts. Uz izsaukumu nekavējoties reaģēja Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, kuri turpat netālu veica ikdienas satiksmes uzraudzību.

Tā kā aculiecinieks arī norādīja, ka autovadītājs devās Salu tilta virzienā, tad likumsargi brauca uz norādīto vietu un uzreiz pēc Salu tilta apturēja "Mercedes-Benz" vadītāju. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpojamā gaisā, konstatēts, ka autovadītājs ir 3,46 promiļu stiprā alkohola reibumā.

"Mercedes-Benz" vadītājs policistiem uzrādīja gan Čehijas Republikas uzturēšanās atļauju, gan transportlīdzekļa vadīšanas apliecību, kā arī pats vadītājs apgalvoja, ka ir no Čehijas. Persona tika aizturēta un ievietota īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Veicot procesuālās darbības konstatēts, ka konkrētais vīrietis nav tas, par ko uzdodas, un viņš ir Latvijas valstspiederīgais. Izrādās, ka viņam jau 2020. gadā par braukšanu reibumā atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Valsts policija par minētajiem pārkāpumiem uzsāka trīs kriminālprocesus – pēc krimināllikuma 262. panta pirmās daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Tāpat ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 275. panta pirmās daļas – par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu. Kā arī pēc 281. panta otrās daļas, proti, par savas personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta nolūkā izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvās atbildības vai izdarīt noziedzīgu nodarījumu vai nolūkā palīdzēt citai personai izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvās atbildības.

Vīrietim tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis un Valsts policija šobrīd turpina pirmstiesas izmeklēšanu.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājam, kurš nepalika vienaldzīgs un ziņoja policijai par šādu bīstamu autovadītāju ceļu satiksmē. Pateicoties iedzīvotāja rīcībai, policijai izdevās aizturēt konkrēto autovadītāju un novērst iespējami traģisku iznākumu.