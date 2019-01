Pagaidām vēl futūristisks, bet nākotnē gan jau ikdienišķs ceļu satiksmes negadījums pirmdien noticis Lasvegasā – amerikāņu elektromobilis "Tesla" autopilota režīmā uz ceļa braucamās daļas notriecis krievu robotu "Promobot". Incidents noticis vietā un laikā, kur pašlaik notiek viena no lielākajām starptautiskajām elektronisko ierīču izstādēm pasaulē CES.

Krievu izstrādātais robots "Promobot v4" autonomā režīmā ar citiem šī modeļa robotiem devies uz izstādes norises vietu, bet negadījumā pēc tam iekļuvušais robots bija novirzījies no maršruta un devies vienpatībā pa viesnīcas piebraucamo ceļu, apgalvo uzņēmuma pārstāvji. Savukārt pa šo ceļu braucis "Tesla Model S" elektromobilis autopilota režīmā, kas šķērsli uz ceļa nav pamanījis, notriecis to un devies tālāk tā, it kā nekas nebūtu noticis.

Kā presei norāda "Promobot" pārstāvji, pagaidām nav zināms, kādēļ konkrētais robots novirzījies no plānotā maršruta – tas tikšot noskaidrots izmeklēšanā. Tāpat izstrādātāji norāda, ka robotam nodarīti tādi bojājumi, kas tā atjaunošanu padara par nerentablu, tādējādi var uzskatīt, ka konkrētais robots negadījumā ir gājis bojā.

Neparastā apstākļu sakritība daudziem liek uzskatīt, ka šis incidents varētu būt inscenēts kā sabiedrisko attiecību kampaņa. Piemēram, vērīgākie videosižetā pamanījuši, ka tūlīt pēc robota apgāšanās aiz koka ir pamanāms kaut līdzīgs striķim vai virvei, ar kuru kāds robotu varētu būt vienkārši parāvis.

"Promobot" ir Krievijas inženieru izstrādāts autonoms robots, kas paredzēts uzņēmumiem. Robots spējīgs uzturēt sarunu ar klientiem par dažādām tēmām, atpazīt cilvēku sejas, patstāvīgi pārvietoties, kustināt rokas un galvu, kā arī parādīt tekstu un attēlus uz ekrāna. "Promobot" var noīrēt par 2000 ASV dolāru diennaktī.