Pie "Volkswagen ID.3" stūres raidījums "Tavs Auto TV" aicinājis sēsties cilvēku, kurš nebaidās no ātruma. Mārtiņš Rubenis ir viens no nedaudzajiem latviešiem, kura godalgu sarakstā ir arī olimpiskās medaļas kamaniņu braukšanā. Pašlaik viņš ir pārtraucis aktīvā sportista gaitas un kā kamaniņu braukšanas treneris un inženieris-mehāniķis nodod savas zināšanas jaunajiem talantiem.

Ar "ID" saimes modeļiem VW aizsāk jaunu elektromobiļu ēru. Šīs modeļu gammas elektromobiļi atšķiras no līdzšinējiem ar to, ka jau no rasēšanas dēļa tie radīti kā tikai un vienīgi elektriskie modeļi, nevis kādā esošā automobilī iekšdedzes dzinējs aizstāts ar elektrisko.

Pirmās 50 "VW ID.3 1th Edition" automašīnas, kuras bija paredzētas Baltijas reģionam, tika izķertas kā karsti pīrādziņi. "ID.3" bāzes modelis "Pure" pārdošanā nonāks nākamā gada sākumā un maksās 32 900 eiro. Interesanti, ka tā komplektācija ir speciāli pielāgota Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Elektromobilis tiks aprīkots ar 45 kWh akumulatoru, ar ko ir gana, lai veiktu 330 km distanci bez atkārtotas akumulatoru uzlādes. Cenā jau ir iekļauta pagarināta piecu gadu rūpnīcas garantija, uzlādes kabelis un salona apsildes siltumsūknis. Citur Eiropā par šo aprīkojumu ir jāpiemaksā.