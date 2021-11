Kā vēsta sena paruna, labākais auto ir dienesta auto. Šajā reizē "Tavs Auto TV" aplūko kādu spēkratu, kas ir vienādi iecienīts gan biznesa, gan privātpersonu aprindās. "Kia Ceed" ir trešais populārākais auto modelis Latvijā un arīdzan Baltijā – šogad vien pārdoti vairāk nekā 1200 šādu automobiļu. Un šobrīd Latvijas tirgū ir nonākusi "Kia Ceed" modernizētā versija.

Raidījuma viesis un eksperts šoreiz ir cilvēks, kurš ikdienā rūpējas par daudzu uzņēmumu autoparkiem. Jānis Trēziņš ir pilna servisa nomas kompānijas "Mobire" vadītājs. Uzņēmuma vēsture aizsākusies pirms 20 gadiem Igaunijā, bet pašlaik tas pārvalda vairāk nekā 300 uzņēmumu autoparkus visā Baltijā. Arī Jānim pašam ir visai plašs skats nozarē – sešus gadus strādājis "Opel" komandā par biznesa attīstības vadītāju un arī 10 gadus pēcpārdošanā un rezerves daļu biznesā, kas ļāvis arī labi iepazīt klientu apkalpošanas specifiku un konkurenci servisa jomā.

"Kia Ceed" tādā veidolā, kā to šobrīd redzam, tirgū nonāca 2018. gadā, un pēc trīs gadu aktīvas tirdzniecības ir pienācis laiks tā atjauninājumam. Lai gan vizuāli izmaņas nav šķietami lielas, "Ceed" ticis pie jauna stila lukturiem, buferiem un lielākiem radiatora režģa atverēm, kuras "pavilktas" nedaudz uz leju, tādējādi radot vizuālu iespaidu, ka auto ir zemāks. Tāpat tam ir jauna dizaina riteņu diski un nedaudz izmainīta arī priekšējo spārnu arku forma.

Pirmais, pēc kā varēsiet atšķirt "vecos" "Ceed" no jaunajiem, ir markas logotips – tas vairs nav ovāls, kā iepriekš. 2021. gada sākumā "Kia" izziņoja savu jauno moto "Movement that Inspires" jeb "Kustība, kas iedvesmo". Domājams, ka ar šo identitātes maiņu "Kia" vēlējās pateikt ne tikai to, ka sāk jaunu dzīvi, bet drīzāk, ka ir izaudzis no vecajām biksēm. No mazpazīstamas kompānijas 90. gados "Kia" jau labu laiku kā pārtapis par vērā ņemamu tirgus spēlētāju Eiropā, kas spēj piedāvāt kvalitatīvus un, galvenais, eiropiešiem saprotamus auto.

Runājot par tehniku, vērā ņemamākais jaunums ir 1,5 litru turbomotors, kas aizstāj līdz šim izmantoto 1,4 TGDI. Tā jauda pieaugusi par 20 ZS (tagad sasniedz 160 ZS), vienlaicīgi samazinot gan kaitīgo izmešu, gan degvielas patēriņa rādītājus. Tos iespējams sapārot gan ar sešu pakāpju manuālo, gan septiņu pakāpju automātisko transmisiju. Šos dzinējus ražo tepat Eiropā, "Kia" rūpnīca Slovākijā.