Svētdien, 5. janvārī, Vladivostokā jūras krastā ledū ielūza vienlaicīgi 30 makšķernieku automobiļi, kuri bija novietoti stāvēšanai salīdzinoši cieši viens pie otra, gluži kā lielveikala stāvvietā. Vairāki no automobiļiem uzreiz nonāca zem ūdens, tomēr dažus izdevās izvilkt pašu spēkiem, pirms to motors un salons bija piesmelts ar sālsūdeni.

Glābšanas dienests izsaukumu uz notikuma vietu saņēma pulksten 9.45 no rīta. Lai arī automobiļi bija novietoti uz ledus tikai aptuveni piecus metrus no krasta, ūdens dziļums šajā vietā ir metrs līdz pusotrs metrs, vēsta aģentūra TASS. Negadījums notika piekrastē kilometru no Vladivostokas pilsētas.

Kā tālrādes kanālam "Zvezda" paskaidroja viena no cietušajām, iepriekšējā nedēļā automobiļi stāvēja šajā pašā vietā, un nekas slikts nenotika. Savukārt dienu iepriekš – sestdienā – te bijis pat divkārt vairāk spēkratu.

Neskatoties uz nelaimi, makšķerniekiem, kuri savus spēkratus novietoja uz ledus, būs jāmaksā trīs tūkstošu rubļu sods (44 eiro), jo braukt uz ledus šajā vietā nav ļauts. Turklāt glābšanas dienesti uzsver, ka vēl dienu iepriekš bija publicējuši paziņojumu ar atgādinājumu iedzīvotājiem nebraukt un nenovietot savu auto uz ledus, jo tas ir ne tikai aizliegts, bet ir arī bīstami.

Glābēji norāda, ka, neskatoties uz to, ka tālāk no piekrastes ledus ir pietiekami biezs, piekrastē straumju dēļ tas vēl ir samērā plāns: "Jūras akvatorija ledus struktūra ir īpaši mainīga, jo to ietekmē straumes, vējš, kā arī paisums un bēgums".