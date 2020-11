"Volkswagen ID.3" ir pirmais šī vācu autoražotāja elektromobilis, kas par tādu kļuvis jau no rasēšanas dēļa. Līdz šim VW piedāvāja "up!" un "Golf" elektriskās versijas, kas gan ir adaptētas modifikācijas, jo abi modeļi oriģināli tika veidoti komplektēšanai ar iekšdedzes dzinēju. "ID.3" ir ne tikai pirmais modelis markas piedāvājumā, kas tapis uz jaunās, tikai elektromobiļiem paredzētās modulārās platformas MEB, bet ir arī VW jaunizveidotās "ID" modeļu saimes pirmais pārstāvis.

"VW ID.3" bija ilgi gaidīts un arī tagad plaši apspriests elektromobilis. Ņemot vērā, ka VW ir viens no lielākajiem autoražotājiem pasaulē un ka "dīzeļgeitas" skandāls joprojām nav pilnībā norimis, visas autoindustrijas starmešu gaismas un automobiļu pircēju lupas ir vērstas uz to, kā vācu gigants pārvarēs šo "ekoloģisko normu krīzi" un vai "ID" modeļi kļūs par jaunu metru visiem pārējiem ražotājiem, līdzīgi kā savulaik "VW Golf" hečbeks, kas auto tirgū no 70. gadu beigām iedibināja tā saucamo "golfa klasi".