"Caurumus" iespējams uztaisīt jebkurā programmā katrā no posmiem. Taču, vai pastāv iespēja, ka tie paliks nepamanīti, un vai uzņēmumam "SOAAR" teorētiski būtu varējis sanākt "ievilkt plusiņus" Solvitai Āboltiņai un palikt nepamanītiem, portāls " Delfi " skaidroja, apvaicājot IT nozares pārstāvjus – drošības uzņēmuma "Possible Security" vadītāju Kirilu Solovjovu un programmatūras inženieri Elvisu Strazdiņu.

"Man nav nekādu pierādījumu, ka "SOAAR" to [viltošanu] ir mēģinājis darīt un es neredzu iemeslus, kāpēc lai to darītu. Šādos pasūtījumos piemaksā par reputāciju un uzticamību. Tehniski ir visādas iespējas – datorā visu ko var savadīt. Jebkurā fāzē var uzprogrammēt tā, lai kaut kas notiek nepareizi – gan skenēšanas fāzē, gan iecirkņa protokola gatavošanas fāzē, augšupielādes vai sūtīšanas uz CVK, vai publikācijas fāzē. [...] No izstrādātāja viedokļa raugoties, var sataisīt sistēmā "caurumus", lai kaut ko pagrozītu. Pieņemu, ka šajā gadījumā, līdzīgi kā "e-Saeimā", [to] auditē vairākos līmeņos," portālam "Delfi" saka eksperts.