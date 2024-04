Vaicāts par to, kāpēc SAB nav nav reģistrēts neviens iesniegums saistībā ar minēto, Kadžulis uzsvēra atšķirību starp iesniegumu un ziņojumu. Divos dažādos laikos viņš saticies katru reizi ar citu SAB inspektoru, kam izstāstījis par notikušo, un SAB inspektori jeb darbinieki šo informāciju sev esot fiksējuši rakstiski.

Tikmēr 10 gadus ilgo laika nogriezni starp viņa piesaukto notikumu un ēteru Latvijas Televīzijas raidījumā "Kas notiek Latvijā?" Kadžulis skaidro ar to, ka uzstāšanās sabiedriskajā medijā esot bijusi vēl viena iespēja ziņot par notikušo, jo drošības iestādes neesot reaģējušas uz sākotnējām ziņām. Tagad informācija izpausta tiešraidē sabiedriskajā medijā, lai dotu iespēju sabiedrībai un medijiem reaģēt.

Atstāstot savu versiju par 2014. gada 4. oktobrī, Saeimas vēlēšanu dienā, notikušo, Kadžulis pastāstīja, ka "Soaar" darbinieki Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) konferenču zālē bija uzstādījuši tehniku, lai varētu redzēt, kā ienāk dati no vēlēšanu iecirkņiem. Vakarā "Vienotības" pārstāvis CVK Kārlis Kamradzis turp esot atvedis "Vienotības" biedri Sanitu Stelpi, kura sākusi skatīties sistēmā ienākošos rezultātus un priekšlaicīgi, visdrīzāk, kādam tos sūtījusi. Jau šo situāciju Kadžulis vērtējis kā neatbilstošu.

Pēc tam nakts vidū, iespējams, ap pulksten 2 Kadžulim esot piezvanījis Kampars, vaicājot, kur uzņēmējs atrodas, jo nepieciešams steidzami satikties. Kadžulis gan prasījis, vai tiešām tikšanās reizei jānotiek tobrīd, bet Kampars esot uzstājis. Tā kā uzņēmējs bijis CVK telpās, tikšanās notikusi netālu esošo Zviedru vārtu arkā, kur Kampars esot aicinājis nodrošināt to, lai Solvita Āboltiņa tiktu ievēlēta Saeimā.

Kadžulis esot bijis šokā par šādu mēģinājumu ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātus un par to uzreiz ziņojis gan tagad jau mūžībā aizgājušajam tā laika CVK priekšsēdētājam Arnim Cimdaram, gan arī vienam no "Soaar" darbiniekiem. Pats esot atteicis Kampara lūgumam. Pēc sarunas uzņēmējs saviem darbiniekiem tajā vakarā licis daudz uzmanīgāk sekot notiekošajam, jo esot bijis redzams, ka tiekot mēģināt paveikt ko sliktu.

Vaicāts par daļā sabiedrības radušos satraukumu, vai līdzšinējās vēlēšanas bijušas godīgas, Kadžulis uzsvēra, ka var "garantēt un apzvērēt", ka laikā no 2010.gada līdz 2022.gadam, kad "SOAAR" strādāja pie vēlēšanu sistēmu nodrošināšanas, viņa uzņēmums darījis visu, lai nepieļautu nekādas manipulācijas. Viņš arī sīkāk uzskaitīja paveikto, lai nodrošinātu vēlēšanu sistēmu caurspīdīgumu, tajā skaitā nodrošinātu speciālu pieeju arī medijiem.

Uzņēmējs arī vērsa uzmanību citai lietai. Kopš 2019. gada viņš SAB, Valsts drošības dienestam, bijušā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) birojam ziņojis par neatbilstībām, ka valsts iepirkums ticis rīkots vien pēc "Soaar" jau paveiktajiem darbiem. Tomēr uz to neesot reaģēt, savukārt 2022. gadā "Soaar" "saņēmis" pret to vērstu kriminālprocesu.

"Neko tādu nevienam nekad neesmu ne prasījis, ne devis mājienu. Tie ir absurdi apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai," uzsvēra Kampars. Bijušais politiķis pauda neizpratni, kāpēc šādi nepatiesi pārmetumi parādījušies desmit gadus pēc it kā notikušas sarunas. Līdz šādam absurdam un klaji nepatiesam apgalvojumam var aizdomāties tikai drudža murgos, izteicās bijušais "Vienotības" ģenerālsekretārs.

Kampars stāstīja, ka ar Kadžuli saticies dažas reizes, viņam bijuši ļoti maz kontakti ar šo cilvēki, tāpēc politiķis nedomā, ka būtu Kadžulim zvanījis Saeimas vēlēšanu naktī vai ap to laiku.

Kā ziņots, Kadžulis , kurš apsūdzēts lietā par krāpšanos CVK iepirkumā, LTV apgalvoja, ka 2014. gada rudenī notikušo 12. Saeimas vēlēšanu naktī Kampars viņu aicinājis parunāties un paudis bažas, ka Āboltiņai varētu pietrūkt balsu iekļūšanai Saeimā. "Mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta," it kā Kampara pirms desmit gadiem teikto atstāstīja Kadžulis . "Es saku, vai tu saproti, ko tu prasi, tu prasi viltot vēlēšanu rezultātus. Es uz tās takas nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu. [Kampars] Teica – nu tad būs visādi," raidījumā apgalvoja Kadžulis .

Viņš sacīja, ka šos apgalvojumus varot pierādīt tikai ar to, ka Āboltiņa galu galā netika ievēlēta, tomēr 12. Saeimā iekļuva pēc tam, kad deputāta mandātu nolika Saeimā no "Vienotības" saraksta ievēlētais Jānis Junkurs. Viņš paziņoja, ka esot saņēmis darba piedāvājumu kādā Honkongas uzņēmumā. Viņa valsts amatpersonas deklarācijā gan neuzrādījās darbs Honkongas uzņēmumā, kas lika secināt, ka viņš no Saeimas aizgājis, lai atbrīvotu vietu Āboltiņai.