“Un es par to ziņoju vairākas reizes. Sābam – Satversmes aizsardzības birojam, vēl... jūs domājat, kaut kas notika? Tā kā ar knābu [Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju – red..], tu vari ziņot, cik tu gribi, tur ir tā kā pret sienu, pilnīgi bezjēdzīgi, tur vienā brīdī pilnīgi rokas nolaižas, kaut ko ziņot, jo neviens neko nedara,” raidījumā teica Kadžulis.

KNAB Politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma uz to sacīja: “Mēs varam runāt par pēdējo saņemto ziņu (..) Mēs esam uztvēruši nopietno ziņas par iespējamiem pārkāpumiem, nedeklarētiem darījumiem ar “SOAAR”,” viņa teica, atgādinot, ka KNAB sācis resorisko pārbaudi.

“SOAAR” līdzīpašnieks, izteicās, ka savulaik saņemti reāli draudi, tā piespiežot uzņēmumu piedalīties partijas pasākumos un ar to sadarboties: “tajā laikā mans uzņēmums bija jauns. Un es prasīju, kas būs, ja mēs to nedarīsim (..) viņi, ne gluži tieši, bet caur puķēm lika saprast tā – tiks sabojāta mana reputācija, mana uzņēmuma reputācija, mans uzņēmums vairs nevarēs piedalīties valsts iepirkumos un mans uzņēmums tiks iznīcināts. Tie bija reāli draudi un tos draudus es arī reāli uztvēru”. Tas esot noticis 2011. gadā.



Vaicāts, kāpēc no šī prettiesiskā darījuma “SOAAR” astoņu gadu laikā nav izstājies, Kadžulis atbildēja, sakot, tad, kad “mēs kādu laiku bijām nodrošinājuši to”, viņš vaicājis Kamparam, vai kaut ko nav iespējams samaksāt. Nekāda atbilde neesot sekojusi.