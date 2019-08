Kurzemes pilsētā Grobiņā ir jauns krustojums, kurā "Stop" zīme ir no visām četrām pusēm. TV raidījums "Zebra" norāda, ka šādu risinājumu Latvijā vēl nebija redzējuši, bet tikai ASV mazos ciematiņos.

Šādā krustojumā visiem ir jāpiestāj un tikai tad jāturpina braukt. Ja krustojumā tobrīd piestāj vairāk nekā viens transportlīdzeklis, tad priekšroka tiek noteikta pēc labās rokas principa, gluži kā neregulētajos krustojumos.

Vietējie par šo krustojumu sūdzas, jo nekur tādu risinājumu vēl nebija redzējuši. "Zebra" izprot iedzīvotāju bažas un devās pie Grobiņas domes priekšsēdētāja Aivara Priedola, lai noskaidrotu, kādēļ krustojumā ieviests šāds Latvijai nepierasts risinājums.

"Krustojums ir bīstams – vecāki ar bērniem brauc uz un no bērnudārza. Katra dvēselīte ir no svara, lai paliktu dzīva, tādēļ no sākuma piestāj, paskaties un brauc tālāk," skaidro Grobiņas domes priekšsēdētājs.

Problēmas šajā slikti pārredzamajā krustojumā ir bijušas jau sen, pirms gadiem 10 te tika uzstādīts spogulis, tomēr tas nav bijis efektīvs risinājums. "Tik augstu neviens degunu neceļ. Tomēr, ja paskatās acīs, tad ir sirsnīgāk," jauno risinājumu krustojumā pamato Priedols. "Ja būtu vienkārši neregulētais krustojums, tad visi brauktu ar lielu švunku. Bet tagad visi piestāj un tad tikai atsāk braukt."

"Zebra" vadītājs Pauls Timrots, pavērojot šo krustojumu, secinājis, ka patiesībā šāds eksperiments ir "daudz maz" izdevies – visi samazina ātrumu, un tik mazā ātrumā, kāds ir, izkustoties no "Stop" zīmes, protams, nosisties nav iespējams. Vienīgais, ko "Zebra" iesaka, tad pie visām "Stop" zīmēm vajadzētu novilkt arī "Stop" līniju, jo šobrīd tādas ir tikai divas – vietās, kur pirms tam bija mazākas nozīmes ceļš.