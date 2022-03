Sagatavots priekšlikums aizliegt tirgot cigaretes pēc 2008. gada dzimušajiem

Jaunzēlande līdz 2025. gadam ir izvirzījusi mērķi samazināt smēķētāju skaitu līdz nullei. Tādēļ tā pērn decembrī paziņoja par cigarešu pārdošanas aizliegumu personām, kas dzimušas pēc 2004. gada. Jaunzēlandes veselības ministre Aješa Veralla paziņoja, ka cigarešu atkarība ir galvenais novēršamais nāves cēlonis Jaunzēlandē un izraisa katru ceturto vēža gadījumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājs Vitālijs Orlovs ir līdzīgās domās ar Jaunzēlandes valdību. Diskusijā, kā samazināt Latvijā cigarešu smēķētāju skaitu, viņš norāda uz nepieciešamību liegt jaunajai paaudzei iegādāties cigaretes, kas nozīmētu, ka neērtības nopirkt legālā veidā produktu sekmēs nevēlēšanos arī uzsākt smēķēšanu. Apakškomisijas vadītājs arī norāda, ka viņš šobrīd ir jau sagatavojis priekšlikumu grozījumiem Tabakas likumā, ko jau tuvākajā laikā iesniegs Saeimā.

"Es prognozēju ļoti lielas diskusijas. Bet ceru, ka Veselības ministrija, kura cīnās ar smēķēšanu, un mani kolēģi, kuri domā par bērniem un mūsu nākotni, sapratīs, ka ar šo priekšlikumu mēs atturēsim tos, kas vēl nav uzsākuši smēķēt, to nedarīt. Aizliegt smēķēt visiem, tostarp, kas šobrīd aktīvi smēķē, tas nav iespējams. Savukārt es nezinu nevienu vecāku, kurš kaut pats smēķētu, gribētu, lai viņa bērns būtu smēķētājs," norāda Saeimas komisijas vadītājs Vitālijs Orlovs.

Diskusijā sociologs Arnis Kaktiņš norāda, ka svarīgi saprast, kas būs tās aktīvās ķīmiskās vielas, ko aizliegs lietot, jo tas ir pats būtiskākais. Uz to Saeimas komisijas vadītājs atbildēja, ka likumprojekta izstrādē lielā mērā balstīsies uz Jaunzēlandes piemēru un "ritenis netiks izgudrots no jauna".

Arī biedrības "BērnuDraugi" vadītāja un kustības "Latvijas Bērni bez cigaretēm" aizsācēja uzslavē iniciatīvu par aizliegumu bērniem iegādāties cigaretes: "Mēs runājam par sabiedrības veselības veicināšanu. Tie bērni, kas nav pamēģinājuši, viņi būtu jāpasargā no šīm klasiskajām cigaretēm un to negatīvo ietekmi uz veselību."

Jaunzēlandes ministre norāda, ka lēmums par cigarešu aizliegumu tirgot bērniem ir vēsturisks brīdis tautas veselībai un cīņai ar onkoloģisko slimību saslimstību. Saskaņā ar jauno likumprojektu personas varēs iegādāties vienīgi tabakas produktus ar ļoti zemu nikotīna līmeni.

Atkarība no cigaretēm ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem, ko visbiežāk rada onkoloģiskas saslimšanas un citas slimības. Nesen izveidotā bērnu vecāku kustība "Latvijas bērni bez cigaretēm" kopā ar ekspertiem rīkoja diskusiju "Sabiedrība vai cigaretes: kāda ir Latvijas izvēle?", lai turpinātu spriest par to, kā samazināt Latvijā atkarību no cigaretēm. Visu diskusiju var noskatīties šeit.