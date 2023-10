Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz ieviest jaunu elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas kārtību, tostarp mājsaimniecības no nākamā gada varēs nodot kopējā tīklā ne vairāk kā 20% no saražotās elektroenerģijas gadā.

Likuma grozījumi paredz mainīt pašreiz mājsaimniecību, kuras ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem savam patēriņam, izmantoto uzskaites sistēmu. Pašreizējā neto uzskaites sistēma paredz, ka neto perioda ietvaros no 1.marta līdz nākamā februāra beigām paša saražotās, bet tūlīt neiztērētās un tīklā nodotās elektrības kilovatstundas klients var tieši tādā pašā kilovatstundu apmērā bez maksas saņemt atpakaļ brīdī, kad tas nepieciešams, piemēram, vasarā saražoto izmantot ziemā.

Izmaiņas paredz, ka turpmāk uzkrājums tiks veidots nevis kilovatstundās, bet eiro izteiksmē atbilstoši elektroenerģijas cenai konkrētajā brīdī tirgū, turklāt neto norēķinu sistēmas ietvaros lietotājam 80% no saražotās elektroenerģijas būs jāizlieto paša patēriņam, bet kopējā tīklā varēs nodot ne vairāk kā 20% no saražotās elektroenerģijas gadā.

Elektroenerģijas neto uzskaites sistēma tika izveidota laikā, kad bija neliels mikroģeneratoru pieslēgumu skaits, līdz ar to sistēmas izveides sākumposmā galvenais mērķis bija veicināt šī enerģijas ražošanas veida attīstību. Iepriekšējo divu gadu laikā globālo enerģētikas procesu ietekmē bija vērojams ievērojams mikroģeneratoru pieslēgumu skaita pieaugums, izmaiņu nepieciešamību skaidro KEM.

Saskaņā ar AS " Sadales tīkls " datiem, 2023.gada pirmajā pusgadā vien sadales sistēmai tika pieslēgti vairāk nekā 3500 jauni mikroģeneratori, un tiek prognozēts, ka līdz 2023.gada beigām sadales sistēmai pieslēgto mikroģeneratoru skaits varētu sasniegt 18 000 līdz 20 000, bet to kopējā ražošanas jauda būs 140-160 megavati (MW).

Prognozējams, ka, nākotnē ievērojami pieaugot atjaunojamās enerģijas īpatsvaram elektroapgādes bilancē, elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenām būs raksturīgs ievērojami augstāks svārstīgums, kā rezultātā pastāv būtisks risks, ka liela daļa neto uzskaites sistēmas lietotāju nodos saražotās elektroenerģijas pārpalikumu sadales sistēmas operatoram brīdī, kad elektroenerģijas tirgus vērtība būs zema, savukārt atgūs to no sadales sistēmas operatora brīdī, kad tās tirgus vērtība būs būtiski augstāka. Šāda saražotās elektroenerģijas pārpalikuma plūsmas dinamika ir īpaši raksturīga saules fotoelementu iekārtās saražotai elektroenerģijai.

Lai precizētu Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto aktīvā lietotāja definīciju un sekmētu to, ka aktīvā lietotāja statuss un no tā izrietošās tiesības tiktu izmantotas normatīvajos aktos noteiktajam mērķim - pašpatēriņa segšanai - paredzēts, ka aktīvais lietotājs ir galalietotājs, kurš ražo elektroenerģiju savām vai savas energokopienas vajadzībām un var saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas veido ne vairāk, kā 20% no lietotāja saražotās elektroenerģijas 12 mēnešu periodā, nodot elektroenerģijas tirgotājam neto norēķinu sistēmas ietvaros, pārdot, iesaistīties elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās.