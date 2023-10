Augstas inflācijas apstākļos un būtiski pieaugot dzīves dārdzībai, kas pārsniedz algu pieaugumu, iedzīvotāji Latvijā izvēlas ņemt mājokļa aizdevumus uz iespējami garāku laika periodu. Šogad uz termiņu no 25 līdz 30 gadiem hipotekārais kredīts izsniegts 46% no jauna slēgto kredītlīgumu, kas ir par 12% vairāk nekā 2020. gadā, liecina AS "Kredītinformācijas Birojs" apkopotā informācija.

Vecuma grupā no 18 līdz 30 gadu vecumam kredītlīgumi no 25 līdz 30 gadiem slēgti pat 57% gadījumu, kas ir pieaugums par 15% pēdējo trīs gadu laikā.

"Augošās izmaksas par pārtiku, degvielu, komunālajiem maksājumiem, kas pēdējos gados skārušas praktiski visas sabiedrības grupas, spiedušas kredītņēmējus slēgt līgumus uz arvien garākiem termiņiem, lai līdz ar hipotekārā kredīta maksājumu spētu segt arī citus nepieciešamos mājsaimniecības izdevumus," skaidro AS "Kredītinformācijas Birojs" izpilddirektors Intars Miķelsons.

"Tas nozīmē, ka liela daļa kredītņēmēju atmaksās aizdevumu tikai salīdzinoši īsi pirms darba gaitu beigām. Tā kā lielākā vai mazākā mērā inflācija kāpa arī citās Eiropas valstīs, tad šāda tendence ir vērojama arī citviet Eiropā. Piemēram, Lielbritānijā līgumu termiņi jau sasniedz pat 35 un vairāk gadus, Latvijā maksimālais termiņš joprojām ir 30 gadi," viņš piebilst.

Apkopotie kredītiestāžu dati liecina, ka aizņēmumi līdz 10 gadiem kļūst arvien nepopulārāki, taču līgumi ar termiņu 25 gadi jau sasniedz gandrīz pusi no visiem darījumiem.

Samazinājies izsniegto kredītu skaits

Ekonomiskā situācija ietekmē arī izsniegto hipotekāro kredītu skaitu, kas šī gada pirmajā pusgadā samazinājies par 22%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn. Vismazāk izsniegto kredītu bija šī gada janvārī, bet visvairāk – martā. Tajā pašā laikā noslēgto līgumu vidējā summa turpina kāpt, un pirmajā pusgadā tā bija ap 84 tūkstošiem eiro. Tas nozīmē, ka pēdējo 10 gadu laikā tā pieaugusi par gandrīz 85%.

Kā skaidro Miķelsons, dzīves dārdzības dēļ daļa klientu vairs nevar atļauties mājokļa kredītu, daļa vēlas sagaidīt Euribor likmes stabilizāciju, kas kopš pagājušā gada vasaras tikai turpinājusi augt, pārsniedzot sākotnējās prognozes. Jāņem vērā, ka pēdējos gados būtiski augušas arī mājokļu cenas.

Neskatoties uz dzīves dārdzību un grūto ziemas sezonu pērn, kredītņēmēji pret savām hipotekārā kredīta saistībām izturas atbildīgi. Šobrīd hipotekāro kredītu līgumu ar kavējumiem virs 90 dienām, kuri pārsniedz 150 eiro, ir aptuveni 0,9%.

"Izskatās, ka hipotekārā kredīta maksājums ir viens no pirmajiem, kuru iedzīvotāji cenšas atmaksāt, jo kavētāju skaits ir patiešām niecīgs," saka Miķelsons.

AS "Kredītinformācijas birojs" ir licencēts kredītbirojs. Tas darbojas saskaņā ar Latvijas Kredītinformācijas biroju likumu, akcionāri ir Latvijas lielākās komercbankas.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!