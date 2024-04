2024. gada pavasara kārtai iespējams pieteikties no 16. līdz 30. aprīļa pulksten 13 pēc Latvijas laika Eiropas Jaunatnes portālā . Ceļošanas karti varēs saņemt 35 500 Eiropas jauniešu, tostarp 152 jaunieši no Latvijas.

jābūt pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam kādā no ES dalībvalstīm, tai skaitā to aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), vai programmas “Erasmus+” asociētā trešā valstī (Islandē, Lihtenšteinā, Ziemeļmaķedonijā, Norvēģijā, Serbijā vai Turcijā);

Iniciatīvas “DiscoverEU” ceļošanas kartes tiek piešķirtas, balstoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo viktorīnas jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018. gada, kad iniciatīva “DiscoverEU” tika organizēta pirmo reizi, 248 000 ceļošanas kartēm pieteikušies vairāk nekā viens miljons jauniešu no visas ES, tostarp 6420 jaunieši no Latvijas, no kuriem 1049 ieguvuši šo unikālo ceļošanas iespēju.