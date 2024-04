Papildus dzinulis un izaicinājums gan skolēniem, gan darba devējiem ir digitālo tehnoloģiju dinamiskā attīstība, piemēram, mākslīgā intelekta, automatizācijas, robotizācijas ienākšana mūsu ikdienā. Mākslīgais intelekts un citi digitālie rīki jau tagad maina darba tirgus kopainu, bet nākotnē, prognozēju, ka izmaiņas būs vēl ievērojamākas, no tirgus izskaužot profesijas, kuru veikšanai cilvēks vairs nebūs vajadzīgs. Darba devēji jauniešos ļoti augstu novērtē digitālās prasmes, apzinoties to lomu gan šodienas darba vidē, gan nākotnes profesijās, taču ne visas digitālās prasmes var apgūt skolā. Tāpēc jārada jauniešos vēlme pašiem izzināt šos procesus, vienlaikus nodrošinot viņiem iizzināšanai nepieciešamo brīvo laiku no mācībām un citām nodarbēm.