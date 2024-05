Strauji tuvojoties Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, pēdējos mēnešos vērojama arī pret tām vērsta dezinformācijas kampaņa, kurā viena no taktikām ir uzbrukumi līderiem, piemēram, Eiropas Komisijas (EK) prezidentei Urzulai fon der Leienai.

Aprīļa beigās Kremļa kanāla RT vietnē publicēts analītisks raksts par Francijas prezidenta Emanuela Makrona brīdinājumiem, ka "Eiropa var nomirt ". Jau raksta otrajā rindkopā autore no Makrona nonāk līdz Leienai, ko žurnāls "Forbes" pērn ierindoja starp pasaules ietekmīgākajām sievietēm .

"Ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas un pēc attiecīgām konsultācijām, Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu piedāvā Eiropas Parlamentam Komisijas prezidenta amata kandidātu. Šis kandidāts ievēlams ar visu Eiropas Parlamenta locekļu balsu vairākumu. Ja kandidāts neiegūst vajadzīgo balsu vairākumu, Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu viena mēneša laikā izvirza jaunu kandidātu, kuru Eiropas Parlaments ievēl saskaņā ar to pašu procedūru," teikts normatīvajā aktā.

Tāpat jāatzīmē, ka Leiena EK nedarbojas vienpersoniski. Komisiju veido 27 komisāri, kur katrs pārstāv vienu no ES dalībvalstīm un katru no tiem apstiprina Eiropas Parlaments. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 234. pantu komisāri ir kolektīvi atbildīgi Eiropas Parlamenta priekšā, kuram ir pilnvaras likt komisāriem atkāpties no amata.