Tā Francijā klejoja viltots it kā Aizsardzības ministrijas paziņojums, ko atspēkoja aģentūra AFP , ar aicinājumu 200 tūkstošiem cilvēku pieteikties militārajam dienestam Ukrainā. Polijā izplatījās viltus ziņa, ka Varšava grasās karot ar Krieviju un gatava nosūtīt karavīrus uz Ukrainu. Igaunijā maldināja, ka Francijas armija jau ir ceļā uz Ukrainu, savukārt Spānijā un Portugālē izplatījās nepamatotas runas, ka Portugāle jau iesauc rezervistus, lai tos sūtītu uz Ukrainu, bet tiem, kas izvairoties no mobilizācijas, draudot 500 eiro liels sods.

Konkrēti par Makronu dzima ātri vien atspēkots stāsts, ka Makrons esot bēdzis no lauksaimnieku protesta dalībniekiem, – dezinformatori to pamatoja ar kādu jau 2023. gadā uzņemtu fotogrāfiju, apgalvojot, ka tā fotografēta 2024. gadā protesta akcijas laikā .

Tāpat atkārtoti izplatījās jau iepriekš fiksēts izdomāts stāsts par to, ka Makrona kundzes Brižitas tēls esot izdomāts – patiesībā Brižita esot vīrietis, vārdā Žans Mišels Troņē. Par to vairāk var lasīt šeit .

“Pirmkārt, tā ir viena no lielākajām rietumvalstīm, līdz ar to arī tas ir viens no galvenajiem mērķiem Krievijas centienos nomelnot un diskreditēt rietumvalstis un graut to starptautisko tēlu. Otrkārt, Francijas ārpolitika un it īpaši prezidenta Makrona retorika pēdējo mēnešu laikā ir kļuvusi skaļāka un agresīvāka, piemēram, runājot par potenciālu karavīru došanos uz Ukrainu. Likumsakarīgi prokremliskās vietnes atbild ar pastiprinātiem uzbrukumiem to virzienā, kuri ir visizlēmīgākie pret Krieviju,” uzsver pētnieks.