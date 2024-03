Ministra paziņojuma mērķis bija brīdināt Francijas sabiedrību par dezinformācijas draudiem, ko pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām izplata ar Krieviju saistīti aktori. VIGINUM dezinformācijas tīkla aktivitāti pētīja no 2023. gada septembra līdz decembrim. Par to, ko atklāja franču eksperti, izklāstīts aģentūras ziņojumā .

Vienota digitālā infrastruktūra

"Portal Kombat" tīklu veido vismaz 193 portāli, kas piederīgi vienai un tai pašai digitālajai infrastruktūrai. Portāli var tikt grupēti dažādās ekosistēmās pēc to vizuālajiem kritērijiem, izveides laika un teritoriālās mērķauditorijas.

2022. gadā no aprīļa līdz decembrim pakāpeniski radīta jau iepriekš aprakstītajām "pravda" tehniski, vizuāli un redakcionāli līdzīgu vietņu ekosistēma "-news.ru", kas mērķēta galvenokārt uz krieviski runājošo auditoriju Ukrainā. Domēna nosaukums tām būvēts pēc vienota principa – Ukrainas pilsētas nosaukums + "-news.ru", daļa no tām uzrunā ļoti lokālu un Krievijai stratēģiski svarīgās vietās esošu auditoriju, piemēram, Mariupoles un Hersonas iedzīvotājus.

Pētījuma laikā ekspertiem izdevās saskatīt "pravda" ekosistēmas līdzību ar vēsturiskiem portāliem, kas izveidoti laika posmā no 2013. līdz 2023. gadam un orientēti uz Krievijas un Ukrainas auditoriju. Šo vairāk nekā 140 vietņu domēna nosaukumā vienmēr ietverts Ukrainā vai Krievijā esošu ģeogrāfisko vietu nosaukums, piemēram, "crimea-news.com", "piter-news.net", "topnews.kiev.ua", "lenta.kharkiv.ua" un tamlīdzīgi. Šo portālu uzbūve un līdzības liecina par vienotu administrēšanu, uzskata pētījuma autori.

"Portal Kombat" vietnes, kā jau minēts, nerada oriģinālsaturu, bet pārpublicē materiālus no Krievijas un prokrievisko kanālu sociālo tīklu kontiem, Krievijas ziņu aģentūrām, kā arī oficiālām iestādēm un amatpersonām. Turklāt materiālu publicēšana ir masveidīga un automatizēta – mazāk nekā trīs mēnešu laikā piecos uz rietumvalstīm orientētos "pravda" portālos publicēti 152 464 raksti, teikts VIGINUM pētījumā.

Satura publicēšanas automatizācija izmantota arī "pravda" ekosistēmas sociālo mediju kontos. Piemēram, "pravda-fr" "Telegram" kanālā jaunumi tiek publicēti gandrīz bez apstājas – pētījuma laikā tajā publicēta vismaz viena ziņa katru stundu ar maksimumu deviņas ziņas stundā. Vidēji ik dienu laika posmā no pulksten vieniem naktī līdz sešiem rītā kanālā publicētas 149 satura vienības, bet pārējā diennakts daļā – 506, liecina izpētes rezultāti.

Attaisno "specoperāciju"

Daļa no ģeogrāfiskajām vietām, kurām it kā veltīti šie portāli, šķiet, izvēlēta demogrāfiskās specifikas dēļ – liels krievvalodīgo iedzīvotāju skaits netālu no frontes līnijas vai okupētajās teritorijās, ziņojumā raksta pētnieki. VIGINUM izceļ arī vietni "tiraspol-news.ru", kas paredzēta Moldovas separātiskā reģiona Piedņestras iedzīvotājiem. Kā uzsver pētnieki, lai gan daļa vietņu satura var šķist nevainīga, lielākā daļa Ukrainai veltīto portālu cenšas pastiprināt vietējo krievu kopienas nepatiku pret Ukrainu. Tāpat vietnēs ir sadaļa "Militārie korespondenti", kurā ziņots par karadarbības gaitu.