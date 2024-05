Savstarpēji līdzīgas publikācijas par Andriju Jermaku, kurš esot nopircis sev vietu ikgadējā pasaules ietekmīgāko cilvēku sarakstā žurnālā "Time", tika publicētas 19. aprīlī. Krievijas televīzijas raidījumu vadītājas Oļesjas Losevas "Telegram" kanālā stāsts ir izklāstīts šādi: ""Bellingcat" izrakuši informāciju par to, kurš ir maksājis "Time" par iekļūšanu 100 ietekmīgāko cilvēku sarakstā. Starp tiem bija arī Andrijs Jermaks. Vidējā samaksa par šādu vietu ir no 10 līdz 30 miljoniem ASV dolāru. Jermakam tas izmaksāja 27 miljonus ASV dolāru. "Bellingcat" vadītājs Eliots Higinss uzskata, ka tas Jermakam ir veids, kā iegūt politiskos punktus, lai pretendētu uz [Vladimira] Zelenska vietu, jo maija beigās Zelenskis var beigt pildīt savus pienākumus, tostarp "veselības iemeslu dēļ"." Viņas ierakstā iekļauts arī pusotru minūti garš video, kurā redzams BBC logotips.

Tīmeklī populārajā video par to, ka Jermaks "Time" reitingā iekļuvis pateicoties kukulim, redzams BBC logotips, kā arī šai raidsabiedrībai raksturīgi sākuma un beigu titri. Pats materiāls veidots no arhīva fotogrāfijām un video fragmentiem un titriem angļu valodā.

Titros teikts: "Andrija Jermaka iekļūšana žurnāla "Time" 100 ietekmīgāko cilvēku topā, iespējams, izmaksāja 27 miljonus dolāru. "Bellingcat" žurnālisti ir ieguvuši sarakstu ar cilvēkiem, kuri maksāja, lai iekļūtu 2024. gada ietekmīgāko cilvēku reitingā. Aptuveni 12 cilvēki par vietu "Time 100" samaksāja no 10 līdz 30 miljoniem ASV dolāru. Starp vārdiem, ko saņēma "Bellingcat" redakcija, bija arī Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks. Saskaņā ar informāciju ar Jermaku saistīti cilvēki par vietu samaksāja 27 miljonus ASV dolāru. Tāpat iekļauts arī bijušā NATO ģenerālsekretāra Andersa Foga Rasmusena oficiāls komentārs. Anderss Fogs Rasmusens nosauca Jermaku par cilvēku, kuram bija galvenā loma valdības darbības nodrošināšanā. 2024. gadā Andrijs Jermaks kļuva par vienīgo Ukrainas politiķi, kas iekļauts "Time 100" sarakstā. Publikācija žurnālā "Time" varētu būt viens no pirmajiem nopietnajiem Jermaka soļiem, lai palielinātu viņa autoritāti gan Rietumu elitēs, gan vietējā auditorijā. Eliots Higinss uzstāj, ka tas būtu jāvērtē tikai kā sākums tiešai konfrontācijai ar Vladimiru Zelenski. "Tas nav iespējams bez ASV atbalsta," uzsver Eliots Higinss. Tas ir kārtējais apstiprinājums ticamai informācijai, ka Zelenskis jau vasarā nevarēs pildīt savus pienākumus, tostarp veselības apsvērumu dēļ"."

Nevienā no šīm ziņām nav saites uz oriģinālajām publikācijām vai izmeklēšanu. Izpētot BBC tīmekļa vietni un oficiālos sociālos tīklus ("Facebook", "X", "YouTube"), nav izdevies atrast līdzīgu video par Jermaku. Arī "Bellingcat" resursos (tīmekļa vietne, "X") nav atrodams pētījums par Zelenska padomnieka iekļūšanu pasaules ietekmīgāko cilvēku sarakstā.Secināms, ka konkrētais video par Jermaku ir kārtējais viltojums, kas tiek uzdots par Lielbritānijas raidsabiedrības saturu. "Provereno" jau ir stāstījis par safabricētu video ar BBC un citu pazīstamu starptautisku mediju logotipiem masveida ražošanu. Tā nav pirmā reize, kad šādos viltojumos ir atsauce uz "Bellingcat". Piemēram, iepriekš šis pētnieciskais projekts it kā ziņojis, ka Ukraina pārdod ieročus palestīniešu teroristu grupējumam "Hamās", ka Ukrainas prezidenta kancelejas bijušais padomnieks Oleksijs Arestovičs iztērējis 500 000 ASV dolāru par privāto lidmašīnu īri un ka pēc atkāpšanās no Ukrainas spēku komandiera amata Valērijs Zalužnijs saņēmis 53 miljonus ASV dolāru par atteikšanos no politiskajām ambīcijām. Visi šie apgalvojumi izrādījās nepatiesi.