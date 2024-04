Līdz ar elektromobiļu ienākšanu satiksmē informatīvajā telpā klejo daudz informācijas par šiem transportlīdzekļiem, to labajām un sliktajām īpašībām. Samērā regulāri tiek radīti arī maldinoši apgalvojumi, tostarp pēdējā mēneša laikā izplatījusies informācija par kādu pētījumu, kas pierādot, ka elektriskie automobiļi vidi piesārņo daudz vairāk, nekā ar iekšdedzes dzinēju darbināmie.

Viens no veidiem, kā izplatījies šis stāsts, ir 14. martā “Instagram” publicēts video , kurā kāda sieviete stāsta par 2022. gadā veiktu Lielbritānijā bāzētas firmas “Emissions Analytics” pētījumu, noskaidrojis medijs “USA Today”.

2022. gada pētījuma runa ir par sīkām materiāla daļiņām, kas dilšanas procesā atdalās no auto riepām un kļūst par piesārņojumu. Eksperti secinājuši, ka to 1000 jūdžu brauciena laikā vidē tiek atstāts 1850 reizes vairāk, nekā izmeši no izplūdes caurulēm.