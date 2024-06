Viens no galvenajiem tematiem diskusijās pirms 6.–9. jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir mūsu demokrātijas aizsardzība. 2024. gadā vēlēšanas notiks vairāk nekā 50 valstīs un vēlētāju kopskaits pārsniegs pusi no planētas iedzīvotāju skaita. Tajā pašā laikā pasaulē novērojam "atkāpšanos no demokrātijas" un dažos gadījumos pat tiešu virzību uz autokrātiju. Tāpēc mums ir jābūt modriem gan attiecībā uz šo norišu, arī dezinformācijas, iemesliem, gan attiecībā uz līdzekļiem, ar kuriem var pret šīm parādībām cīnīties, kā stingri tiesiskuma standarti, pilsoniskuma izglītība un medijpratība. Par spīti negatīvajām tendencēm ir viena svarīga joma, kurā mums ir pamats būt optimistiskiem: cerību dod jauniešu pilsoniskā līdzdalība.