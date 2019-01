2,14 eiro par gāzi, pat ja to netērē – iedzīvotāji pārslogo 'Gaso' tālruņa līniju

Reaģējot uz iedzīvotāju lielo interesi par jaunajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem un to piemērošanas kārtību, dabasgāzes sadales operators AS "Gaso" atklājis jaunu informatīvo tālruni – 67369938.

Patērētājiem aktuālākie ir jautājumi par jaunajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, to piemērošanas kārtību un skaitītāju rādījumu nodošanu. Gan šo, gan citu gāzes lietotājiem svarīgu informāciju iespējams atrast AS "Gaso" mājaslapā www.gaso.lv.

Informatīvo dabasgāzes sadales tarifu salīdzināšanas kalkulatoru mājsaimniecībām un juridiskajiem klientiem, ko klientu ērtībām izstrādājis AS "Gaso" un kas arī pieejams uzņēmuma mājaslapā, izmantojuši jau vairāk nekā 44 tūkstoši klientu. Aktivitāte pieaugusi tieši pēdējo divu nedēļu laikā, kad iespēju ātri un vienkārši modelēt tarifu radītās izmaiņas, kalkulatorā norādot dabasgāzes patēriņu un skaitītāja atļauto maksimālo slodzi, izmantojuši ap 10 tūkstošiem klientu.

Iedzīvotāju lielās intereses dēļ AS "Gaso" Klientu apkalpošanas centra informatīvā tālruņa 155 jaudas ir pārslogotas, tādēļ klientiem savienojums ir ilgi jāgaida. Maksu par zvanu uz tālruni 155 nosaka klienta izvēlētais sakaru operators, un "Gaso" šīs klienta izmaksas ietekmēt nevar. Lai samazinātu neērtības telefoniski noskaidrot aktuālos jautājumus par dabasgāzes sadales tarifiem, atklāts jauns informatīvais tālrunis 67369938, kas izmaksu ziņā atbilst parastam analogās sistēmas tālrunim.

Ar 2019. gada 1. janvāri spēkā ir stājušies jaunie divpakāpju dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi, ieviešot fiksētu maksu par pieslēgumu atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa apjoma.

Tagad maksājumu par dabasgāzes sadales pakalpojumu veido divas daļas – fiksētā daļa un mainīgā daļa, kas būs atkarīga no patērētā dabasgāzes apmēra. Mājsaimniecībām fiksētā komponente ar PVN izmaksās 2,14 eiro mēnesī. Tas ir maksimālais iespējamais sadales sistēmas tarifu pieaugums – jo vairāk patērētājs lietos gāzi, jo mazāks būs maksājuma pieaugums par dabasgāzes sadali.

Tiem, kas gāzi izmanto tikai ēdiena gatavošanai mājās, maksimālā iespējamā pieauguma summa gāzes rēķinā sadales tarifa pozīcijā būs 2,14 eiro mēnesī. Savukārt tarifa mainīgā komponente jeb maksa par patērēto dabasgāzes apmēru, salīdzinot ar līdzšinējiem tarifiem, visām patērētāju grupām samazināsies.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie AS "Gaso" jaunie tarifi novērsīs netaisnīgo "nulles" pieslēgumu problēmu, jo turpmāk arī šiem klientiem būs jāmaksā par infrastruktūras uzturēšanu vai arī jāatsakās no pieslēguma. Saskaņā ar "Gaso" datiem vairāk nekā 20 000 klientu ir tādi, kas gāzi nelieto vispār vai gada laikā tērē ļoti mazā apjomā. Arī šiem "tukšajiem" pieslēgumiem infrastruktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā, taču šīs izmaksas līdz šim sedza citi dabasgāzes patērētāji.

AS "Gaso" ir tikai viena konkrēta darbības joma – dabasgāzes sadales sistēmas darbības nodrošināšana. Uzņēmuma vienīgais ieņēmumu avots ir sadales sistēmas pakalpojumu tarifs, turklāt AS "Gaso" ienākumu un peļņas apjomu regulē valsts. AS "Gaso" ar sadales pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas pilnībā netika segtas, jo līdzšinējie tarifi bija apstiprināti pirms 10 gadiem, ņemot vērā citu gāzes patēriņa līmeni. Kopš 2008. gada dabasgāzes patēriņš ir samazinājies par trešdaļu, bet sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu ir fiksētas un nav atkarīgas no patērētā dabasgāzes apjoma.

No ieņēmumiem, kas tiek iegūti no tarifiem, AS "Gaso" katru gadu veic investīcijas vairāk nekā 5200 km garā gāzes vada uzturēšanā un atjaunošanā, lai garantētu gāzes sadales sistēmas drošu un nepārtrauktu darbību. Tiek veiktas gan investīcijas tīkla drošības paaugstināšanā, gan arī periodiskās un profilaktiskās pārbaudes, lai nepieļautu, vai līdz minimumam samazinātu avārijas situāciju rašanas iespējamību. Katru gadu gāzesvadu drošībā, atjaunošanā, profilaksē un arī dažu jaunu gāzesvadu izbūvē AS "Gaso" investē aptuveni 10 miljonus eiro.

AS "Gaso" atvainojas par sagādātajām neērtībām un jautājumos par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem aicina zvanīt uz jauno informācijas tālruni – 67369938.

AS "Gaso" ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. Akciju sabiedrība "Gaso" ir dibināta 2017. gada 22. novembrī, nodalot no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir "Latvijas gāze", AS "Gaso" ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā.