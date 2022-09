Akciju cenas krītas, ASV dolāra vērtība pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien kritās, bet ASV dolāra vērtība pieauga pēc datu publicēšanas, kas parādīja, ka inflācija ASV vēl arvien ir augstā līmenī.

Gada inflācija ASV augustā samazinājusies līdz 8,3% salīdzinājumā ar 8,5% jūlijā, liecina Nodarbinātības ministrijas otrdien publiskotie dati. Analītiķi tomēr bija prognozējuši, ka inflācija saruks līdz 8,1%.

Akciju cenas iepriekšējās dienās bija kāpušas un ASV dolāra vērtība bija kritusies, investoriem cerot, ka cenu pieauguma palēnināšanās ļaus ASV Federālajai rezervju sistēmai (FRS) atteikties no agresīvas procentlikmju celšanas kā līdzekļa inflācijas ierobežošanai.

Saskaņā ar ASV Nodarbinātības ministrijas datiem patēriņa cenas valstī augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi pieaugušas par 0,1% pēc tam, kad jūlijā tās bija saglabājušās nemainīgas.

Šie dati arī parādīja, ka, neietverot pārtikas produktu un enerģijas cenas, gada inflācija ASV augustā veidojusi 6,3% salīdzinājumā ar 5,9% jūlijā un jūnijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 3,9% līdz 31 104,97 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 4,3% līdz 3932,69 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 5,2% līdz 11 633,57 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 1,2% līdz 7385,86 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,6% līdz 13 188,95 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 6245,69 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,5% līdz 87,31 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,9% līdz 93,17 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0120 līdz 0,9974 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1680 līdz 1,1500 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 142,82 līdz 144,43 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,64 līdz 86,74 pensiem par eiro.